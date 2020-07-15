В Украине объявлено штормовое предупреждение

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Будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с

15 июля в двух областях Украины объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В частности, в Сумской и Харьковской областях днем будут наблюдаться сильные порывы ветра от 15 до 20 м/сек. Ночью в этих регионах ожидаются значительные дожди (I уровень опасности).

Отметим, штормовое предупреждение в Украине объявлено второй день подряд. В частности, 14 июля на Левобережье наблюдались грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с, в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, накануне в Харькове в результате сильных дождей выпало 87 мм осадков, что является абсолютным рекордом для города.