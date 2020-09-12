В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 12 и 13 сентября Фото из открытых источников

Синоптики прогнозируют опасные погодные условия почти по всей территории страны

В Украине в эти выходные, 12 и 13 сентября, будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности. Синоптики предупредили о высоком риске возникновения пожаров в нескольких областях. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС и Укргидрометцентр.

Как отмечается, опасные погодные условия в течение субботы и воскресенья будут наблюдаться в центральной, восточной, северной и южной частях Украины. Кроме этого, чрезвычайный уровень пожарной опасности объявлен в отдельных западных регионах.

"11-14 сентября в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Укргідрометцентр

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Напомним, недавно в Украине произошли масштабные пожары в Донецкой и Луганской областях, которые пытались ликвидировать в течение нескольких дней.

А всего с начала 2020 года в ОРЛО случилось примерно 190 лесных и степных пожаров, которые привели к выгоранию растительности на площади более 1,3 тыс. гектаров.