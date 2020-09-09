В Украине объявили участников нацотбора на "Оскар"

За участие в номинации "Международный полнометражный фильм" соревнуются "Атлантида", "Мои мысли тихие" и "Земля голубая, словно апельсин"

"Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины. В этом году в национальном отборе принимают участие три фильма, и все они созданы при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отборе принимают участие:

Драма " Атлантида" - режиссера Валентина Васяновича

Лента рассказывает о предстоящей победе Украины над Россией. События фильма происходят в 2025 году. С момента окончания войны прошел год, территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.



- режиссера Валентина Васяновича Лента рассказывает о предстоящей победе Украины над Россией. События фильма происходят в 2025 году. С момента окончания войны прошел год, территория Донбасса признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь. Лирическая комедия "Мои мысли тихие" - режиссера Антонио Лукича

Потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер-фрилансер Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда оставить "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду", подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящая для этого человек – мама Вадима.



- режиссера Антонио Лукича Потерпев множество неудач в работе и личной жизни, молодой звукорежиссер-фрилансер Вадим получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда оставить "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду", подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящая для этого человек – мама Вадима. Документальная лента "Земля голубая, будто апельсин" - режиссера Ирины Цилик

Военные действия на востоке Украины продолжаются шестой год. Обстрелы в Красногоровке, где живут мать-одиночка Анна и ее четверо детей, не прекращаются. Но пока внешний мир состоит из взрывов и хаоса, дом героев полон жизни и света. Мама и дети имеют разные увлечения, играют на музыкальных инструментах и, что самое интересное, снимают своими силами фильмы о своей жизни во время войны.



Как известно, 93-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в области кинематографа за 2019 год состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.

Напомним, Польша первой из всех стран мира выбрала фильм, который будет представлять страну в номинации "Лучший иностранный фильм" на премии "Оскар". Страну представит комедийная драма Малгожаты Шумовской "Никогда больше не будет снега" (Never Gonna Snow Again), другое название "Удивительный Женя", которая рассказывает, как главный герой, уехав из Украины, начал работать в Польше массажистом. Во время сеансов Женя сближается со своими богатыми клиентами и становится для них кем-то вроде гуру.