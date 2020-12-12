В Украине объявили первый уровень опасности из-за гололеда

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Прогнозируется, что гололед продержится минимум до конца суток

Сегодня, 12 декабря, на всей территории Украины, кроме Закарпатья, ожидается сильный гололед, в связи с чем был объявлен первый уровень опасности на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. В связи с этим спасатели призвали водителей соблюдать дистанцию, ездить на минимальной скорости и обойтись без резких маневров на дороге.

Гололедица также будет наблюдаться в столице. "По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области днем 12 декабря будет гололед, на дорогах гололедица (первый уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, гололедица и минусовая температура продержатся в Украине как минимум до конца суток.

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Ранее сообщалось, что в Украине на выходных, 12 и 13 декабря, синоптики предупредили о небольшом мокром снеге и дожде, а также гололедицу на дорогах в большинстве регионов страны. В субботу и воскресенье в Украине ожидается облачная погода.