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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС

Фото из открытых источников

Особенно осторожными следует быть жителям центральных, восточных и южных регионов

По прогнозам синоптиков в субботу, 25 июля, в центральных, восточных и южных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"По данным Укргидрометцентра, 25 июля, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Дніпропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

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Напомним, в пятницу, 24 июля, в Новоайдаровском районе Луганской области вспыхнул новый пожар – загорелся травяной настил.

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