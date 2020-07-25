В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС

Фото из открытых источников

Особенно осторожными следует быть жителям центральных, восточных и южных регионов

По прогнозам синоптиков в субботу, 25 июля, в центральных, восточных и южных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, 25 июля, в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Дніпропетровской, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Новости по теме: Кабмин хочет выделить 55 миллионов на ликвидацию последствий пожара в Луганской области

Напомним, в пятницу, 24 июля, в Новоайдаровском районе Луганской области вспыхнул новый пожар – загорелся травяной настил.