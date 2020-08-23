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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Высокая вероятность возникновения пожаров будет в большинстве регионов страны

Фото из открытых источников

Сегодня, 23 августа, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Отмечается, что высока вероятность возникновения пожаров будет на большинстве территории страны. Однако, исключения составляют подавляющая часть западных регионов и Полтавская область.

В Укргидрометцентре сообщили, что на западе погодные условия не несут пожарной угрозы в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Напомним, вчера, 22 августа, украинцев предупредили об опасных метеорологических явлениях в ближайшие дни. Спасатели сообщили об ухудшении погодных условий. В частности, в разных регионах Украины ожидаются грозы со шквалами, сильные дожди, а также жара.

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Ранее синоптики прогнозировали, что на выходных 22-24 августа в большинстве регионов Украины ожидается жаркая и солнечная погода, однако в некоторых областях местами пройдут сильные дожди. Кроме того, метеорологи предупредили, что на День Независимости на западе Украины ожидается непогода.

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