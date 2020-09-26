В Украине объявили 26 сентября днем траура по погибшим в авиакатастрофе на Харьковщине

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

В этот день отменяют проведение развлекательно-концертных мероприятий

Президент Владимир Зеленский объявил 26 сентября днем траура в Украине в связи с крушением военного самолета АН-26. Об этом сообщает Офис президента.

"В связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 года вблизи г. Чугуева Харьковской области и которая привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 года днем траура", - говорится в указе № 410/2020.

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Как отмечается, в этот день на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле - и радиопередач – внесены соответствующие изменения.

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"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем траура", – заявил Владимир Зеленский.

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Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа - упал военный самолет АН-26.

Утром в субботу спасатели обнаружили тело еще одного человека, погибшей в результате падения военного самолета АН-26 возле Чугуева.

В комментариях журналистам министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, скорее всего, причиной падения военного самолета АН-24 стало то, что он зацепился крылом за землю.