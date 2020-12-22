В Украине обновят тест-системы для выявления коронавируса, будут ориентироваться на новый штамм

Украинские тест-системы до конца декабря заменят на другие, которые будут нацелены на выявление именно новой мутации коронавируса Фото из открытых источников

Праймеры в тест-системах планируют изменить до конца декабря

В Украине до конца года изменят системы ПЦР-тестирования для обнаружения нового штамма коронавирусного заболевания у инфицированных украинцев. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"В конце декабря Центр общественного здоровья соберет всех производителей тест-систем ПЦР, а также поставщиков, и огласит о замене праймеров для того, чтобы изменить наши ПЦР-системы, и, чтобы добавить мишень, которая будет вылавливать белок нового вируса", - заявил он.

В то же время Ляшко отметил, что украинские тест-системы уже сегодня могут выявлять новый вариант COVID-19, поскольку еще в начале пандемии в ПЦР-тесты, по рекомендациям ВОЗ, заложены свойства к определению РНК вируса.

При этом он добавил, что новый вариант коронавирусного заболевания в первую очередь возник у пациентов, которые длительное время болели COVID-19. Из-за истощения организма и отсутствия иммунитета у человека, он начал свою мутацию.

Ранее сообщалось об обнаружении нового штамма коронавируса в Великобритании. Жители страны не паникуют, а придерживаются противоэпидемических рекомендаций.

Вирус распространяется мгновенно и значительно отличается от ранее известного миру коронавирусного заболевания. Сейчас из Соединенного Королевства уже возвращаются украинцы. Пока руководство Украины не приняло решения о закрытии границ.