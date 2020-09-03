В Украине обновили зоны карантина: Полный список

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Киев попал в "желтую зону"

В Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах, расширив "красную зону" из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

В частности, в красной зоне запрещается работа общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. В эту зону попали:

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чортков, Бережанский, Бучачкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

Бобровицкий район Черниговской области.

В оранжевой зоне запрещается деятельность учреждений размещения, кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря. В этой зоне оказались:

Винницкий район Винницкой области;

город Луцк и Луцкий район Волынской области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский и Попельнянский районы Житомирской области;

города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Мукачевский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галичский, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумачский районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Ирпень и Фастов Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов, Дрогобыч и Самбор, Городокский, Жолковский, Николаевский, Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Черноморск, Беляевский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

город Острог, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский и Корецкий районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

город Кременец, Борщевский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

город Славута, Волочисский, Новоушицкий, Теофипольский, Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

город Нежин, Нежинский и Носовский районы Черниговской области.

В желтой зоне нельзя посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме предоставляющих услуги кризисного вмешательства. Сюда попали:

города Винница, Жмеринка, Казатин, Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский, Немировский, Песчанский, Тывровский и Хмельницкий районы Винницкой области;

город Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Киверцовский, Любешовский, Маневичский, Рожищенский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

города Житомир и Малин, Андрушевский, Брусиловский, Емильчинский, Овручский, Пулинский, Романовский и Хорошевский районы Житомирской области;

города Берегово и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Воловецкий, Иршавский, Переченский, Раховский, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов и Переяслав, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Макаровский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

города Борислав, Моршин и Стрый, Бродовский, Бусский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Мостиский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский, Стрыйский и Яворовский районы Львовской области;

города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Ивановский, Кодымский, Лиманский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

города Ровно и Вараш, Владимирецкий, Млиновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

города Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недригайловский и Сумской районы Сумской области;

города Купянск и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Дергачевский, Змиевский, Золочевский, Коломакский, Краснокутский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Славутский, Старосинявский и Хмельницкий районы Хмельницкой области;

города Чернигов и Прилуки, Борзнянский, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Куликовский, Сновский, Сребнянский и Талалаевский районах Черниговской области;

город Киев.

В зеленой зоне действуют следующие ограничения: пребывание в общественных зданиях - только в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий из расчета не более 1 человека на 5 кв. метров; кинотеатры могут работать с заполненностью на 50%; перевозка пассажиров в общественном транспорте осуществляется только на сидячих местах.

Олег Немчинов добавил, что такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 сентября, в Украине обнаружили 2 430 новых больных коронавирусом COVID-19 пациентов. Еще 54 инфицированных умерли, что стало новым антирекордом по количеству смертей.