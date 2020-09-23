В Украине обновили стандарты госпитализации пациентов с COVID-19, - Минздрав

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Обязательная госпитализация необходима людям из определенных групп риска

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Как отмечается, обязательная госпитализация необходима людям из определенных групп риска.

Соответственно, госпитализации подлежат больные коронавирусом, имеющие:

онкологические заболевания;

почечную недостаточность;

цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации;

патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

тяжелую артериальную гипертензию;

декомпенсированный сахарный диабет;

тяжелые аллергические болезни;

иммуносупрессивные состояния;

аутоиммунные заболевания.

Новой стандарты обязательной госпитализации МИНЗДРАВ

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что причиной того, что Украина стала одной из самых пораженных коронавирусом стран в Европе, стала усталость людей от угрозы COVID-19, от карантинных ограничений и постоянного эмоционального напряжения.