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В Украине обновили стандарты госпитализации пациентов с COVID-19, - Минздрав

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Обязательная госпитализация необходима людям из определенных групп риска

Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Как отмечается, обязательная госпитализация необходима людям из определенных групп риска.

Соответственно, госпитализации подлежат больные коронавирусом, имеющие:

  • онкологические заболевания;
  • почечную недостаточность;
  • цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации;
  • патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
  • тяжелую артериальную гипертензию;
  • декомпенсированный сахарный диабет;
  • тяжелые аллергические болезни;
  • иммуносупрессивные состояния;
  • аутоиммунные заболевания.

Новой стандарты обязательной госпитализации МИНЗДРАВ

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что причиной того, что Украина стала одной из самых пораженных коронавирусом стран в Европе, стала усталость людей от угрозы COVID-19, от карантинных ограничений и постоянного эмоционального напряжения.

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