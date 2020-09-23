В Украине обновили стандарты госпитализации пациентов с COVID-19, - Минздрав
Обязательная госпитализация необходима людям из определенных групп риска
Министерство здравоохранения Украины обновило стандарты госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.
Как отмечается, обязательная госпитализация необходима людям из определенных групп риска.
Соответственно, госпитализации подлежат больные коронавирусом, имеющие:
- онкологические заболевания;
- почечную недостаточность;
- цереброваскулярные заболевания в стадии декомпенсации;
- патологии дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
- тяжелую артериальную гипертензию;
- декомпенсированный сахарный диабет;
- тяжелые аллергические болезни;
- иммуносупрессивные состояния;
- аутоиммунные заболевания.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что причиной того, что Украина стала одной из самых пораженных коронавирусом стран в Европе, стала усталость людей от угрозы COVID-19, от карантинных ограничений и постоянного эмоционального напряжения.