В Украине обновили список стран красной и зеленой зон

AFP

В красном списке Украины находятся 45 стран

Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Отмечается, что с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, "красными" сейчас являются 50 из 194 стран, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. В Украине этот показатель составляет 342,5 активных случаев.

В частности, в красную зону попали: Швеция, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Румыния, Великобритания, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия и другие.

Отметим, при возвращении из стран красной зоны гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Список стран красной и зеленой зоны Минздрав

Новости по теме: Названы страны, где до сих пор не зафиксирован коронавирус

Напомним, по состоянию на утро 13 ноября в Украине лабораторно подтверждены 512 652 случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, за последние сутки в Украине зафиксированы рекордные 11 787 новых случаев COVID-19 (среди них 388 детей и 555 медработников), смогли выздороветь 6155 пациентов, а жертвами болезни стали 172 человека.