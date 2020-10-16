В Украине обновили список стран красной и зеленой зон

В красной зоне сейчас находятся 44 страны

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Министерство здравоохранения обновило перечень стран красной и зеленой зоны карантина из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщила прессслужба ведомства.

Отмечается, что с учетом количества активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, "красными" сейчас являются 44 из 194 стран, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

В частности, в красную зону попали: Чехия, Израиль, Нидерланды, Бельгия, Франция, Великобритания, Армения, Словакия, США, Румыния, Швейцария и др.

В то же время в перечень зеленой зоны вошли 150 стран, среди которых: Грузия, Польша, Венгрия, Тунис, Хорватия, Мальдивы, Бразилия, Россия, Италия, Канада, Индия, Швеция, Беларусь, Греция, Турция, Литва, Египет и т.д.

Список стран красной и зеленой зоны по состоянию на 16 октября Минздрав

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Ранее сообщалось, что все страны-соседки Украины, кроме Молдовы, определены Министерством здравоохранения в зеленую зону эпидемиологической опасности. Тогда в красную зону эпидемиологической опасности входили 46 стран.