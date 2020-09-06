В Украине обновили механизм оказания помощи больным с подозрением на COVID-19

Минздрав обновил механизм оказания помощи пациенту с подозрением на COVID-19 Фото из открытых источников

До установления конечного диагноза пациенту рекомендовано находиться на самоизоляции

Министерство здравоохранения обновило механизм оказания медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19. Обновленная схема обнародована на официальной Facebook-странице Минздрава.

Так, в случае выявления первых симптомов болезни необходимо обратиться к семейному врачу. После этого медик проконсультирует пациента по телефону и определит, нужна ли госпитализация. В случае необходимости врач может приехать к больному.

Далее после вызова мобильная бригада возьмет у больного образцы теста на коронавирус. В случае подтверждения COVID-19 предусмотрено оказание медпомощи зараженному.

Заметим, с момента обращения к врачу и до момента получения результата теста на коронавирус больной должен находиться в самоизоляции.

Минздрав

К слову, если больной не подписал декларацию с семейным врачом, он может обратиться на областную горячую линию по вопросам коронавируса, где ему окажут помощь.

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Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 5 сентября, обнаружили 2 107 новых случаев коронавируса COVID-19, 35 человек скончались от осложнений, а 578 пациентов выздоровели. Сейчас больше всего больных наблюдается в западных регионах страны.