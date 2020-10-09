live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине обновили карантинное зонирование: Что изменилось

Иллюстрированное фото Фото из открытых источников

Новое зонирование вступит в силу в понедельник, 12 октября

В Украине с 12 октября вступит в силу новое карантинное зонирование. В частности, в красной зоне оказались два новых города, а Киев перешел в оранжевую зону. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00:00 12 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев перешел в оранжевую зону!" - отметил политик.

В частности, в красную зону будут отнесены:

  • город Канев Черкасской области;
  • город Сумы Сумской области.

Новости по теме: Кабмин изменит критерии для красной зоны карантина, - СМИ

В оранжевой зоне окажутся:

  • город Винница, Винницкий и Немировский районы Винницкой области;
  • города Луцк, Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Владимир-Волынский, Киверцовский, Луцкий, Рожищевский и Турийский районы Волынской области;
  • город Днепр и Днепропетровский район Днепропетровской области;
  • города Бахмут, Угледар, Краматорск, Мирноград, Покровск и Славянск, Славянский район Донецкой области;
  • города Житомир, Бердичев, Коростень и Новоград-Волынский, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народичский, Овручский, Олевский, Пулинский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
  • город Ужгород, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
  • города Мелитополь и Токмак, Новониколаевский, Ореховский и Пологовский районы Запорожской области;
  • города Ивано-Франковск и Бурштын, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Васильков, Ирпень, Обухов и Фастов, Бориспольский и Киево-Святошинский районы Киевской области;
  • города Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременский, Марковский, Меловский, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станочно-Луганский, Старобельский и Троицкий районы Луганской области;
  • город Львов, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;
  • город Николаев и Николаевский район Николаевской области;
  • города Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский районы Одесской области;
  • города Полтава и Миргород Полтавской области;
  • города Ровно, Дубно, Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ровенской области;
  • города Лебедин и Ромны, Сумской районы Сумской области;
  • города Тернополь, Бережаны, Кременец и Чортков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский, Чертковский и Шумский районы Тернопольской области;
  • города Харьков, Люботин и Чугуев, Балаклейский, Близнюковский, Богодуховский, Змиевский, Первомайский, Харьковский и Чугуевский районы Харьковской области;
  • города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин и Славута, Волочисский, Городокский, Дунаевецкий, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;
  • города Черкассы, Ватутино, Золотоноша, Смела и Умань, Городищинский, Драбовский, Жашковский, Звенигродский, Золотоношский, Каменский, Каневский, Катеринопольский, Корсунь-Шевченковский, Лысянский, Манковский, Монастырищенский, Смелянский, Тальновский, Уманский, Христиновский, Черкасский, Чигиринский, Чернобаевский и Шполянский районы Черкасской области;
  • города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Герцаевский, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
  • в города Чернигов и Нежин, Бахмачский, Варвинский и Носовский Черниговской области;
  • город Киев.

Новости по теме: В МОН назвали области, где больше всего зараженных коронавирусом учеников

В желтую зону попали:

  • города Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Гайсинский, Калиновский, Козятинский, Литинский, Погребищенский, Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский и Чечельницкий районы Винницкой области;
  • Гороховский, Иваничевский Камень-Каширьский, Ковельский, Локачинский, Любешивский, Любомльский, Маневичский, Ратновский и Шацкий районы Волынской области;
  • города Кривой Рог, Новомосковск, Павлоград, Синельниково и Терновка, Петриковский, Пятихатский и Солонянский районы Днепропетровской области;
  • города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Лиман, Мариуполь, Новогродовка, Селидово, Соледар и Торецк, Бахмутский, Великоновоселковский, Добропольский, Марьинский, Никольский, Александровский и Покровский районы Донецкой области;
  • город Малин, Андрушевский, Барановский, Брусильвский, Емильчинский, Новоград-Волынский, Попельнянский, Радомышльский, Романовский и Хорошевского района Житомирской области;
  • города Берегово, Мукачево, Хуст и Чоп, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;
  • города Запорожье, Бердянск и Энергодар, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Мелитопольский, Приазовский, Токмакский и Акимовский районы Запорожской области;
  • города Калуш и Коломыя, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Белая Церковь, Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Рокитнянский, Сквирский, Ставищанский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;
  • города Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый, Трускавец и Червоноград, Бродовский, Буский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Жолковский, Золочевском, Каменка-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Радеховский и Сокальский районы Львовской области;

Новости по теме: Минздрав обновил коронавирусные списки стран: Семь государств перешли в зеленую зону

  • города Вознесенск, Очаков и Первомайск, Березанский, Веселиновский, Витовский, Врадиевский, Еланецкий, Кривоозерский и Новоодесский районы Николаевской области;
  • города Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный, Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровская, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Шаравский районы Одесской области;
  • города Гадяч, Горишные Плавни, Кременчуг и Лубны, Великобагачинский, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Миргородский, Новосанжарский, Полтавский, Семеновский, Хорольский и Шишацкий районы Полтавской области;
  • Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Дубровицкий, Заречненский, Корецкий, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;
  • города Конотоп, Ахтырка и Шостка, Белопольский, Бурынский, Краснопольский, Лебединский, Недригайловский, Ахтырский, Роменский, Середино-Будский, Тростянецкий и Шосткинский районы Сумской области;
  • города Изюм, Купянск и Лозовая, Барвенковский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Дергачевский, Золочевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Лозовской, Нововодолажский, Печенежский и Шевченковский районы Харьковской области;
  • города Херсон и Новая Каховка, Белозерский, Высокопольский, Ивановский, Нововоронцовский, Новотроицкий и Олешковский районы Херсонской области;
  • города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Деражнянский, Каменец-Подольский, Полонский, Славутский, Староконстантиновский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;
  • город Прилуки, Бобровицкий, Борзнянский, Козелецкий, Коропский, Корюковский, Куликовский, Менский, Нежинский, Репкинский, Сосницкий, Сребнянский и Черниговский районы Черниговской области.

МИНЗДРАВ


Как отмечается, такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Новости по теме: Кабмин принял ряд решений по противодействию коронавирусу: Что изменится

Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили рекордно большое количество новых случаев COVID-19 - 5804 от осложнений умерли 89 человек, смогли выздороветь 2417 пациентов.  В целом, с начала пандемии в стране лабораторно подтвердили 250 538 заражений коронавирусом.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пашинян допустил расширение боевых действий на территории Азербайджана Франция анонсировала переговоры по Нагорному Карабаху в Женеве и Москве Война в Нагорном Карабахе: Армения истощена и готова идти на уступки Азербайджан готов предоставить гуманитарные коридоры для армян
Loading...

программы канала ZIK

Технология
Коронавирусные антирекорды. Ситуация на Донбассе. Убыточный
Выборы во время пандемии. Долго ли быть правительству Шмигаля? COVID-19 в Украине | Детали дня | 09.10.20
Предвыборные нарушения и гречкосейство. Путь к миру. Языковые дискуссии | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу