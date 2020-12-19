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В Украине обновили алгоритм тестирования на COVID-19: Что изменилось

Минздрав обновил алгоритм тестирования на коронавирус Фото из открытых источников

На наличие коронавируса будут проверять пациентов с признаками ОРВИ

Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования населения на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом 19 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга. 

Обновленный алгоритм предполагает, что тесты на коронавирус будут делать людям с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Ранее тестировали пациентов только с симптомами COVID-19 и пневмонии.  

"Лабораторное обследование, согласно с новым алгоритмом, будет проводиться лицам с подозрениями на COVID-19, клиническими симптомами. С любыми признаками других острых респираторных инфекций и признаками пневмонии", - подчеркнул Степанов.

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Кроме этого, введут скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена. По словам Степанова, 15-минутный тест будут проводить людям с симптомами ОРВИ, COVID-19 и пневмонии. Также будут тестировать контактных лиц, людей, возвращающихся из-за рубежа и пациентов, подлежащих плановым госпитализациям.

"Положительный результат теста на определение антигена в некоторых случаях должен быть подтвержден ПЦР. Не нуждается, если есть симптомы COVID-19, сделали тест. Если человек не имеет симптомов, был контактным, если будет положительный тест, то надо еще сделать ПЦР", - добавил министр. 

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По его словам, вопрос о присутствии теста на антиген у семейных врачей должен быть решен до 23 декабря. 

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов признал, что в стране стали делать меньше тестов на выявление коронавирусной болезни COVID-19, и назвал причину. 

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