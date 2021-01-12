В Украине обнаружили пять мутаций коронавируса

В Украине эксперты не обнаружили образцов "британского" штамма коронавируса Фото из открытых источников

Впрочем, "британского" штамма среди них нет

В Украине выявлено пять генотипов коронавирусной инфекции, во Львовской области циркулирует мутированная китайская разновидность. Об этом во время брифинга сообщила директор Львовского областного лабораторного центра эпидемиолог Наталья Иванченко, передает "Укринформ".

"Во Львовской области не определяют разновидности коронавируса, но положительные образцы направляются в Киев в Центр общественного здоровья, и они для проведения секвенирования эти образцы отправляют в референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения. Оттуда поступила информация, что в Украине выявлено пять генотипов коронавируса, в частности во Львовской области циркулирует вирус линии 1.1, то есть китайского происхождения", - сообщила Иванченко.

По словам эпидемиолога, дальнейшие образцы тоже будут отправляться в референс-лаборатории для того, чтобы узнать, какие именно генетические связи произошли и появился ли во Львовской области "британский" образец коронавируса.

"Это чрезвычайно дорогостоящее и специализированное исследование, которое непосредственно проводит референсная лаборатория ВОЗ, а нас информирует о проведении результатов", - добавила Иванченко.

Напомним, во время встречи президенты Молдовы Майи Санду и президента Украины Владимира Зеленского была обсуждена помощь Европейского Союза по получению вакцины от коронавируса.