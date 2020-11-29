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В Украине обнаружили почти 13 тысяч новых больных COVID-19

В Украине за сутки на коронавирус протестировали 49 180 человек Фото из открытых источников

Больше всего подтвержденных случаев в Киеве и Одесской области

В Украине за прошедшие сутки, 29 ноября, подтвердили 12 978 новых случаев коронавируса COVID-19, из них - 599 детей, а 408 - медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. 

Как отмечается, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1740), а также Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Кроме этого, накануне из COVID-19 госпитализировали 1 561 пациента, в то же время 4 243 человека выздоровели. Однако, по данным Минздрава, 120 больных за минувшие сутки скончались от осложнений. 

Статистика COVID-19 в регионах:

  • г. Киев - 69 018 случаев;
  • Винницкая область - 17 272 случая;
  • Волынская область - 23 905 случаев;
  • Днепропетровская область - 37 651 случай;
  • Донецкая область - 22 602 случая;
  • Житомирская область - 29 590 случаев;
  • Закарпатская область - 23 065 случаев;
  • Запорожская область - 30 150 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 35 930 случаев;
  • Киевская область - 36 996 случаев;
  • Кировоградская область - 5 085 случаев;
  • Луганская область - 6 239 случаев;
  • Львовская область - 45 636 случаев;
  • Николаевская область - 18 173 случая;
  • Одесская область - 44 131 случай;
  • Полтавская область - 21 779 случаев;
  • Ровенская область - 30 807 случаев;
  • Сумская область - 28 185 случаев;
  • Тернопольская область - 27 662 случая;
  • Харьковская область - 55 221 случай;
  • Херсонская область - 10 009 случаев;
  • Хмельницкая область - 29 419 случаев;
  • Черкасская область - 22 529 случаев;
  • Черновицкая область - 33 512 случаев;
  • Черниговская область - 18 113 случаев.

Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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К слову, всего с начала пандемии в Украине заболели 722 679 человек, из них 12 213 - умерли, а 339 378 больных выздоровели. 

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране правительство рассматривает возможность введения жесткого карантина на зимние праздники. 

ZIK

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