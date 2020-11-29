В Украине обнаружили почти 13 тысяч новых больных COVID-19
Больше всего подтвержденных случаев в Киеве и Одесской области
В Украине за прошедшие сутки, 29 ноября, подтвердили 12 978 новых случаев коронавируса COVID-19, из них - 599 детей, а 408 - медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как отмечается, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (1740), а также Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
Кроме этого, накануне из COVID-19 госпитализировали 1 561 пациента, в то же время 4 243 человека выздоровели. Однако, по данным Минздрава, 120 больных за минувшие сутки скончались от осложнений.
Статистика COVID-19 в регионах:
- г. Киев - 69 018 случаев;
- Винницкая область - 17 272 случая;
- Волынская область - 23 905 случаев;
- Днепропетровская область - 37 651 случай;
- Донецкая область - 22 602 случая;
- Житомирская область - 29 590 случаев;
- Закарпатская область - 23 065 случаев;
- Запорожская область - 30 150 случаев;
- Ивано-Франковская область - 35 930 случаев;
- Киевская область - 36 996 случаев;
- Кировоградская область - 5 085 случаев;
- Луганская область - 6 239 случаев;
- Львовская область - 45 636 случаев;
- Николаевская область - 18 173 случая;
- Одесская область - 44 131 случай;
- Полтавская область - 21 779 случаев;
- Ровенская область - 30 807 случаев;
- Сумская область - 28 185 случаев;
- Тернопольская область - 27 662 случая;
- Харьковская область - 55 221 случай;
- Херсонская область - 10 009 случаев;
- Хмельницкая область - 29 419 случаев;
- Черкасская область - 22 529 случаев;
- Черновицкая область - 33 512 случаев;
- Черниговская область - 18 113 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
К слову, всего с начала пандемии в Украине заболели 722 679 человек, из них 12 213 - умерли, а 339 378 больных выздоровели.
Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране правительство рассматривает возможность введения жесткого карантина на зимние праздники.