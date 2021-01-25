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В Украине обнаружили минимальное за четыре месяца количество больных COVID-19 – 2516 новых случаев за сутки

Фото из открытых источников

За сутки осуществили 13 962 тестирования

По состоянию на утро 25 января в Украине обнаружили 1 194 328 случаев коронавируса COVID-19, за сутки заболели 2516 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Согласно сообщению, накануне заболели 95 детей и 87 медработников, 1166 человек госпитализировали, зарегистрировано 63 летальных случая. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г. Киев (146).

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 146 случаев;
  • Винницкая область – 67 случаев;
  • Волынская область – 66 случаев;
  • Днепропетровская область – 136 случаев;
  • Донецкая область – 126 случаев;
  • Житомирская область – 122 случая;
  • Закарпатская область – 59 случаев;
  • Запорожская область – 241 случай;
  • Ивано-Франковская область – 238 случаев;
  • Киевская область – 102 случая;
  • Кировоградская область – 3 случая;
  • Луганская область – 41 случай;
  • Львовская область – 138 случаев;
  • Николаевская область – 123 случая;
  • Одесская область – 166 случаев;
  • Полтавская область – 84 случая;
  • Ровненская область – 49 случаев;
  • Сумская область – 101 случай;
  • Тернопольская область – 95 случаев;
  • Харьковская область – 51 случай;
  • Херсонская область – 90 случаев;
  • Хмельницкая область – 2 случая;
  • Черкасская область – 68 случаев;
  • Черновицкая область – 160 случаев;
  • Черниговская область – 42 случая.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для проведения вакцинации украинцы получат препараты от Sinovac и Pfizer. 

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