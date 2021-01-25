В Украине обнаружили минимальное за четыре месяца количество больных COVID-19 – 2516 новых случаев за сутки

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За сутки осуществили 13 962 тестирования

По состоянию на утро 25 января в Украине обнаружили 1 194 328 случаев коронавируса COVID-19, за сутки заболели 2516 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 95 детей и 87 медработников, 1166 человек госпитализировали, зарегистрировано 63 летальных случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г. Киев (146).

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 146 случаев;

Винницкая область – 67 случаев;

Волынская область – 66 случаев;

Днепропетровская область – 136 случаев;

Донецкая область – 126 случаев;

Житомирская область – 122 случая;

Закарпатская область – 59 случаев;

Запорожская область – 241 случай;

Ивано-Франковская область – 238 случаев;

Киевская область – 102 случая;

Кировоградская область – 3 случая;

Луганская область – 41 случай;

Львовская область – 138 случаев;

Николаевская область – 123 случая;

Одесская область – 166 случаев;

Полтавская область – 84 случая;

Ровненская область – 49 случаев;

Сумская область – 101 случай;

Тернопольская область – 95 случаев;

Харьковская область – 51 случай;

Херсонская область – 90 случаев;

Хмельницкая область – 2 случая;

Черкасская область – 68 случаев;

Черновицкая область – 160 случаев;

Черниговская область – 42 случая.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для проведения вакцинации украинцы получат препараты от Sinovac и Pfizer.