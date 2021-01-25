В Украине обнаружили минимальное за четыре месяца количество больных COVID-19 – 2516 новых случаев за сутки
За сутки осуществили 13 962 тестирования
По состоянию на утро 25 января в Украине обнаружили 1 194 328 случаев коронавируса COVID-19, за сутки заболели 2516 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 95 детей и 87 медработников, 1166 человек госпитализировали, зарегистрировано 63 летальных случая.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г. Киев (146).
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 146 случаев;
- Винницкая область – 67 случаев;
- Волынская область – 66 случаев;
- Днепропетровская область – 136 случаев;
- Донецкая область – 126 случаев;
- Житомирская область – 122 случая;
- Закарпатская область – 59 случаев;
- Запорожская область – 241 случай;
- Ивано-Франковская область – 238 случаев;
- Киевская область – 102 случая;
- Кировоградская область – 3 случая;
- Луганская область – 41 случай;
- Львовская область – 138 случаев;
- Николаевская область – 123 случая;
- Одесская область – 166 случаев;
- Полтавская область – 84 случая;
- Ровненская область – 49 случаев;
- Сумская область – 101 случай;
- Тернопольская область – 95 случаев;
- Харьковская область – 51 случай;
- Херсонская область – 90 случаев;
- Хмельницкая область – 2 случая;
- Черкасская область – 68 случаев;
- Черновицкая область – 160 случаев;
- Черниговская область – 42 случая.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что для проведения вакцинации украинцы получат препараты от Sinovac и Pfizer.