В Украине обнаружили более 661 тыс. случаев коронавируса COVID-19, за последние сутки - 13 882

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области - 1255

По состоянию на утро 25 ноября в Украине лабораторно подтверждено 661 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 229, выздоровело – 8 420 человек.

За все время пандемии в Украине заболели – 661 858 человек, выздоровели – 307 778 человек, летальных исходов – 11 492", - говорится в сообщении.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях, г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.



Количество заболеваний в регионах:



г. Киев - 62 620 случаев;

Винницкая область - 15 984 случая;

Волынская область - 22 516 случаев;

Днепропетровская область - 31 861 случай;

Донецкая область - 20 868 случаев;

Житомирская область - 27 368 случаев;

Закарпатская область - 22 150 случаев;

Запорожская область - 26 328 случаев;

Ивано-Франковская область – 33 409 случаев;

Киевская область - 33 262 случая;

Кировоградская область - 4 557 случаев;

Луганская область - 5 793 случая;

Львовская область - 42 874 случая;

Николаевская область - 16 229 случаев;

Одесская область - 39 742 случая;

Полтавская область - 19 679 случаев;

Ровенская область - 28 860 случаев;

Сумская область - 24 811 случаев;

Тернопольская область - 26 329 случаев;

Харьковская область - 52 538 случаев;

Херсонская область - 9 141 случай;

Хмельницкая область - 27 114 случаев;

Черкасская область - 19 826 случаев;

Черновицкая область - 32 067 случаев;

Черниговская область - 15 932 случая.

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