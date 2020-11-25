В Украине обнаружили более 661 тыс. случаев коронавируса COVID-19, за последние сутки - 13 882
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области - 1255
По состоянию на утро 25 ноября в Украине лабораторно подтверждено 661 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 229, выздоровело – 8 420 человек.
За все время пандемии в Украине заболели – 661 858 человек, выздоровели – 307 778 человек, летальных исходов – 11 492", - говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях, г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 62 620 случаев;
Винницкая область - 15 984 случая;
Волынская область - 22 516 случаев;
Днепропетровская область - 31 861 случай;
Донецкая область - 20 868 случаев;
Житомирская область - 27 368 случаев;
Закарпатская область - 22 150 случаев;
Запорожская область - 26 328 случаев;
Ивано-Франковская область – 33 409 случаев;
Киевская область - 33 262 случая;
Кировоградская область - 4 557 случаев;
Луганская область - 5 793 случая;
Львовская область - 42 874 случая;
Николаевская область - 16 229 случаев;
Одесская область - 39 742 случая;
Полтавская область - 19 679 случаев;
Ровенская область - 28 860 случаев;
Сумская область - 24 811 случаев;
Тернопольская область - 26 329 случаев;
Харьковская область - 52 538 случаев;
Херсонская область - 9 141 случай;
Хмельницкая область - 27 114 случаев;
Черкасская область - 19 826 случаев;
Черновицкая область - 32 067 случаев;
Черниговская область - 15 932 случая.
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