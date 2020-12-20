В Украине обнаружили 8325 новых случаев COVID-19, 6626 больных выздоровели
Больше всего новых случаев болезни обнаружили в Одесской области
В Украине 19 декабря лабораторно подтвердили 8 325 новых случаев коронавируса, еще 116 больных умерли в результате осложнений. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Как отмечается, накануне COVID-19 диагностировали у 443 детей и 306 медработников. Больше всего новых больных обнаружили в Одесской (814), Запорожской (675), Киевской (592) Харьковской (520) областях и в Киеве (756).
Кроме этого, в субботу медики госпитализировали 3037 человек, а еще 6 626 пациентов выздоровели. Всего за сутки было протестировано 39 941 человека.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 100 450 случаев;
- Винницкая область - 20 956 случаев;
- Волынская область - 30 457 случаев;
- Днепропетровская область - 52 557 случаев;
- Донецкая область - 32 255 случаев;
- Житомирская область - 36 401 случай;
- Закарпатская область - 27 098 случаев;
- Запорожская область - 47 219 случаев;
- Ивано-Франковская область - 41 938 случаев;
- Киевская область - 53 007 случаев;
- Кировоградская область - 7 785 случаев;
- Луганская область - 8 759 случаев;
- Львовская область - 56 763 случая;
- Николаевская область - 26 631 случай;
- Одесская область - 63 938 случаев;
- Полтавская область - 31 577 случаев;
- Ровенская область - 38 536 случаев;
- Сумская область - 37 994 случая;
- Тернопольская область - 32 392 случая;
- Харьковская область - 65 312 случаев;
- Херсонская область - 15 653 случая;
- Хмельницкая область - 36 755 случаев;
- Черкасская область - 34 731 случай;
- Черновицкая область - 38 152 случая;
- Черниговская область - 27 132 случая.
Данные с временно неподконтрольных правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала пандемии в Украине заболели 964 488 человек, из них 16 585 - погибли, а 581 162 - выздоровели.
Напомним, накануне Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования населения на коронавирус, в результате чего обследование будут проходить не только пациенты с пневмонией, но и больные с симптомами ОРВИ.