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В Украине обнаружили 8325 новых случаев COVID-19, 6626 больных выздоровели

Количество инфицированных в Украине приближается к 1 млн Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев болезни обнаружили в Одесской области

В Украине 19 декабря лабораторно подтвердили 8 325 новых случаев коронавируса, еще 116 больных умерли в результате осложнений. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. 

Как отмечается, накануне COVID-19 диагностировали у 443 детей и 306 медработников. Больше всего новых больных обнаружили в Одесской (814), Запорожской (675), Киевской (592) Харьковской (520) областях и в Киеве (756).

Кроме этого, в субботу медики госпитализировали 3037 человек, а еще 6 626 пациентов выздоровели. Всего за сутки было протестировано 39 941 человека. 

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Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 100 450 случаев;
  • Винницкая область - 20 956 случаев;
  • Волынская область - 30 457 случаев;
  • Днепропетровская область - 52 557 случаев;
  • Донецкая область - 32 255 случаев;
  • Житомирская область - 36 401 случай;
  • Закарпатская область - 27 098 случаев;
  • Запорожская область - 47 219 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 41 938 случаев;
  • Киевская область - 53 007 случаев;
  • Кировоградская область - 7 785 случаев;
  • Луганская область - 8 759 случаев;
  • Львовская область - 56 763 случая;
  • Николаевская область - 26 631 случай;
  • Одесская область - 63 938 случаев;
  • Полтавская область - 31 577 случаев;
  • Ровенская область - 38 536 случаев;
  • Сумская область - 37 994 случая;
  • Тернопольская область - 32 392 случая;
  • Харьковская область - 65 312 случаев;
  • Херсонская область - 15 653 случая;
  • Хмельницкая область - 36 755 случаев;
  • Черкасская область - 34 731 случай;
  • Черновицкая область - 38 152 случая;
  • Черниговская область - 27 132 случая.

Данные с временно неподконтрольных правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Всего с начала пандемии в Украине заболели 964 488 человек, из них 16 585 - погибли, а 581 162 - выздоровели. 

Напомним, накануне Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования населения на коронавирус, в результате чего обследование будут проходить не только пациенты с пневмонией, но и больные с симптомами ОРВИ.

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