В Украине обнаружили 6 988 новых случаев COVID-19, более 16 тыс. человек выздоровели

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Больше всего больных обнаружили в столице

По состоянию на утро 29 декабря в Украине зафиксировано 1 037 362 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки заболели 6 988 человек. Об этом сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Согласно сообщению, накануне заболели 324 ребенка и 337 медработников, госпитализировали 1 298 человек, 232 человека умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

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Как отмечается, сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом:

г. Киев - 109 008 случаев;

Винницкая область - 22 078 случаев;

Волынская область - 32 626 случаев;

Днепропетровская область - 57 632 случая;

Донецкая область - 35 562 случая;

Житомирская область - 38 554 случая;

Закарпатская область - 27 974 случая;

Запорожская область - 52 689 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 949 случаев;

Киевская область - 57 912 случаев;

Кировоградская область - 8 248 случаев;

Луганская область - 10 054 случая;

Львовская область - 60 560 случаев;

Николаевская область - 30 300 случаев;

Одесская область - 69 863 случая;

Полтавская область - 35 487 случаев;

Ровенская область - 40 459 случаев;

Сумская область - 40 170 случаев;

Тернопольская область - 33 622 случая;

Харьковская область - 68 395 случаев;

Херсонская область - 17 327 случаев;

Хмельницкая область - 38 471 случай;

Черкасская область - 38 302 случая;

Черновицкая область - 39 662 случая;

Черниговская область - 29 458 случаев.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения не планирует отменять или переносить жесткий карантин в январе, несмотря на то, что количество больных коронавирусом в Украине идет на спад.