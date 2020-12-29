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В Украине обнаружили 6 988 новых случаев COVID-19, более 16 тыс. человек выздоровели

Фото из открытых источников

Больше всего больных обнаружили в столице

По состоянию на утро 29 декабря в Украине зафиксировано 1 037 362 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки заболели 6 988 человек. Об этом сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов. 

Согласно сообщению, накануне заболели 324 ребенка и 337 медработников, госпитализировали 1 298 человек, 232 человека умерли. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

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Как отмечается, сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом: 

  • г. Киев - 109 008 случаев;
  • Винницкая область - 22 078 случаев;
  • Волынская область - 32 626 случаев;
  • Днепропетровская область - 57 632 случая;
  • Донецкая область - 35 562 случая;
  • Житомирская область - 38 554 случая;
  • Закарпатская область - 27 974 случая;
  • Запорожская область - 52 689 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 42 949 случаев;
  • Киевская область - 57 912 случаев;
  • Кировоградская область - 8 248 случаев;
  • Луганская область - 10 054 случая;
  • Львовская область - 60 560 случаев;
  • Николаевская область - 30 300 случаев;
  • Одесская область - 69 863 случая;
  • Полтавская область - 35 487 случаев;
  • Ровенская область - 40 459 случаев;
  • Сумская область - 40 170 случаев;
  • Тернопольская область - 33 622 случая;
  • Харьковская область - 68 395 случаев;
  • Херсонская область - 17 327 случаев;
  • Хмельницкая область - 38 471 случай;
  • Черкасская область - 38 302 случая;
  • Черновицкая область - 39 662 случая;
  • Черниговская область - 29 458 случаев.

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Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения не планирует отменять или переносить жесткий карантин в январе, несмотря на то, что количество больных коронавирусом в Украине идет на спад.

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