В Украине обнаружили 6 988 новых случаев COVID-19, более 16 тыс. человек выздоровели
Больше всего больных обнаружили в столице
По состоянию на утро 29 декабря в Украине зафиксировано 1 037 362 случая коронавирусной болезни COVID-19, за сутки заболели 6 988 человек. Об этом сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Согласно сообщению, накануне заболели 324 ребенка и 337 медработников, госпитализировали 1 298 человек, 232 человека умерли.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.
Как отмечается, сейчас ситуация с заболеваемостью в регионах выглядит следующим образом:
- г. Киев - 109 008 случаев;
- Винницкая область - 22 078 случаев;
- Волынская область - 32 626 случаев;
- Днепропетровская область - 57 632 случая;
- Донецкая область - 35 562 случая;
- Житомирская область - 38 554 случая;
- Закарпатская область - 27 974 случая;
- Запорожская область - 52 689 случаев;
- Ивано-Франковская область - 42 949 случаев;
- Киевская область - 57 912 случаев;
- Кировоградская область - 8 248 случаев;
- Луганская область - 10 054 случая;
- Львовская область - 60 560 случаев;
- Николаевская область - 30 300 случаев;
- Одесская область - 69 863 случая;
- Полтавская область - 35 487 случаев;
- Ровенская область - 40 459 случаев;
- Сумская область - 40 170 случаев;
- Тернопольская область - 33 622 случая;
- Харьковская область - 68 395 случаев;
- Херсонская область - 17 327 случаев;
- Хмельницкая область - 38 471 случай;
- Черкасская область - 38 302 случая;
- Черновицкая область - 39 662 случая;
- Черниговская область - 29 458 случаев.
Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Министерство здравоохранения не планирует отменять или переносить жесткий карантин в январе, несмотря на то, что количество больных коронавирусом в Украине идет на спад.