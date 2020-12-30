В Украине обнаружили 5 мутаций коронавируса: Штамма из Британии не нашли

В Украине эксперты не обнаружили образцов "британского" штамма коронавируса Фото из открытых источников

Варианты коронавирусного заболевания выявляют благодаря секвенированию - процессу фиксации изменений в геноме вируса

Ученые из вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировали на территории страны 5 примеров эволюции вируса SARS-CoV-2из разных уголков мира, впрочем британской мутации не нашли. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

"Полученные результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии B, происходит из Китая. Как и каждая другая линия, генетическая линия В имеет разновидности. Так, в Украине определены такие генетические варианты: В1; В1.1; В1.1.1; В1.5 и В2", - говорится в сообщении.

Как отмечается, коронавирус в Украине имеет в основном итальянское и испанское происхождение, также наблюдаются мутации, которые ходят странами ЕС. Генетический вариант B2 стал наиболее распространяемым, поскольку уже существует на 6 континентах мира и в 57 странах.

Добавляется, что для определения "Родины" вируса стоит исследовать выборку его образцов.

"Такое исследование - секвенирование - необходимо, чтобы выявить, какие штаммы и субтиппы циркулируют на той или иной географической территории, каким образом вирус распространяется, произошли ли мутации в геноме вируса, и определить пути импорта возбудителя — из какой страны он происходит", - отмечают эксперты.

Медики уверяют, что не прекратят исследовать эволюцию вируса SARS-CoV-2, наоборот, планируют ее расширять для достижения максимальной точности.

"Также сейчас секвенирование в Украине самостоятельно осуществляет группа наших молодых ученых. Они исследуют 200 образцов от наших граждан, инфицированных SARS-CoV–2 в течение июня-декабря. Исследование должно закончиться в январе 2021 года. Результаты изучения этих образцов будут представлены Центра общественного здоровья, а также переданы в мировой базе данных GISAID, где станут доступны для международного научного сообщества", - отмечают в ЦОЗ.

Новости по теме: Новый штамм коронавируса обнаружили в Пакистане

Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании 14 декабря. Главной версией его появления ученые определяют мутации в организме человека из-за длительной болезни. Новый вариант COVID-19 является более опасным и сильнее поражает детей. Он быстро распространяется по миру, в частности, "британский" штамм уже есть в Японии, Испании, Швеции, Пакистане, Португалии и Австралии. Последняя страна, в которой был зафиксирован случай мутации коронавирусного заболевания - США. В американском штате Колорадо заболел мужчина, который не выезжал из страны в течение последнего времени.