В Украине обнаружили 5 038 случаев COVID-19, еще более полусотни больных умерли

В Украине лабораторно подтвердили более 5 тысяч новых случаев коронавируса Фото из открытых источников

За сутки было протестировано 17 930 человек

В Украине в течение 1 января обнаружили 5 038 случаев заражения коронавирусом, из них - 182 ребенка, а 131 - медработники. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также накануне от COVID-19 выздоровели 2 606 человек. Однако, 51 больной погиб в результате осложнений. Всего за сутки было проведено 17 930 тестирований.

Распространение коронавируса регионами:

г. Киев-112 649 случаев;

Винницкая область – 22 801 случай;

Волынская область – 33 312 случая;

Днепропетровская область – 59 293 случая;

Донецкая область – 37 198 случаев;

Житомирская область – 39 982 случая;

Закарпатская область – 28 407 случаев;

Запорожская область – 54 717 случаев;

Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;

Киевская область – 60 238 случаев;

Кировоградская область – 8 544 случая;

Луганская область – 10 923 случая;

Львовская область – 62 130 случаев;

Николаевская область – 31 705 случаев;

Одесская область – 71 889 случаев;

Полтавская область – 36 733 случая;

Ровенская область – 41 503 случая;

Сумская область – 41 350 случаев;

Тернопольская область – 34 275 случаев;

Харьковская область – 70 212 случая;

Херсонская область – 18 044 случая;

Хмельницкая область – 39 932 случая;

Черкасская область – 39 481 случай;

Черновицкая область – 40 357 случаев;

Черниговская область – 30 353 случая.

Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 069 517 человек, из них 722 615 пациентов выздоровели, а 18 731 - погибли.

Напомним, перед этим в Украине зафиксировали 9432 случая коронавирусной болезни, 147 человек умерли, а 10 016 пациентов выздоровели.