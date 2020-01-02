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В Украине обнаружили 5 038 случаев COVID-19, еще более полусотни больных умерли

В Украине лабораторно подтвердили более 5 тысяч новых случаев коронавируса Фото из открытых источников

За сутки было протестировано 17 930 человек

В Украине в течение 1 января обнаружили 5 038 случаев заражения коронавирусом, из них - 182 ребенка, а 131 - медработники. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Также накануне от COVID-19 выздоровели 2 606 человек. Однако, 51 больной погиб в результате осложнений. Всего за сутки было проведено 17 930 тестирований. 

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Распространение коронавируса регионами:

  • г. Киев-112 649 случаев;
  • Винницкая область – 22 801 случай;
  • Волынская область – 33 312 случая;
  • Днепропетровская область – 59 293 случая;
  • Донецкая область – 37 198 случаев;
  • Житомирская область – 39 982 случая;
  • Закарпатская область – 28 407 случаев;
  • Запорожская область – 54 717 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 43 489 случаев;
  • Киевская область – 60 238 случаев;
  • Кировоградская область – 8 544 случая;
  • Луганская область – 10 923 случая;
  • Львовская область – 62 130 случаев;
  • Николаевская область – 31 705 случаев;
  • Одесская область – 71 889 случаев;
  • Полтавская область – 36 733 случая;
  • Ровенская область – 41 503 случая;
  • Сумская область – 41 350 случаев;
  • Тернопольская область – 34 275 случаев;
  • Харьковская область – 70 212 случая;
  • Херсонская область – 18 044 случая;
  • Хмельницкая область – 39 932 случая;
  • Черкасская область – 39 481 случай;
  • Черновицкая область – 40 357 случаев;
  • Черниговская область – 30 353 случая.

Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 069 517 человек, из них 722 615 пациентов выздоровели, а 18 731 - погибли.  

Напомним, перед этим в Украине зафиксировали 9432 случая коронавирусной болезни, 147 человек умерли, а 10 016 пациентов выздоровели. 

ZIK

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