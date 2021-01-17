В Украине обнаружили 5,9 тыс. случаев COVID-19, еще более 2 тыс. больных госпитализировали

Всего в субботу было проведено 27 975 тестирований Фото из открытых источников

Болезнь подтвердили почти в четверти протестированных

В Украине 16 января подтвердили 5 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди инфицированных — 177 детей и 236 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Больше всего больных обнаружили в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Также за минувшие сутки с COVID-19 госпитализировали 2 131 пациента, еще 8 777 человек выздоровели. Однако, по данным Минздрава, накануне 116 больных скончались в результате осложнений. Всего в субботу было проведено 27 975 тестирований.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев — 793 случая;

Винницкая область — 176 случаев;

Волынская область — 178 случаев;

Днепропетровская область — 309 случаев;

Донецкая область — 234 случая;

Житомирская область — 155 случаев;

Закарпатская область — 141 случай;

Запорожская область — 332 случая;

Ивано-Франковская область — 153 случая;

Киевская область — 362 случая;

Кировоградская область — 35 случаев;

Луганская область — 101 случай;

Львовская область — 315 случаев;

Николаевская область — 328 случаев;

Одесская область — 330 случаев;

Полтавская область — 299 случаев;

Ровенская область — 145 случаев;

Сумская область — 224 случая;

Тернопольская область — 107 случаев;

Харьковская область — 315 случаев;

Херсонская область — 90 случаев;

Хмельницкая область — 168 случаев;

Черкасская область — 307 случаев;

Черновицкая область — 195 случаев;

Черниговская область — 198 случаев.

Данные с неподконтрольных правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 160 682 лица, 865 960 больных выздоровели, а 20 802 - умерли.

Напомним, недавно в Украине изменили алгоритм тестирования на COVID-19 таким образом, заболевших будут проверять на наличие вируса во время оказания амбулаторной помощи.