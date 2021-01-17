В Украине обнаружили 5,9 тыс. случаев COVID-19, еще более 2 тыс. больных госпитализировали
Болезнь подтвердили почти в четверти протестированных
В Украине 16 января подтвердили 5 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди инфицированных — 177 детей и 236 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Больше всего больных обнаружили в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.
Также за минувшие сутки с COVID-19 госпитализировали 2 131 пациента, еще 8 777 человек выздоровели. Однако, по данным Минздрава, накануне 116 больных скончались в результате осложнений. Всего в субботу было проведено 27 975 тестирований.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев — 793 случая;
- Винницкая область — 176 случаев;
- Волынская область — 178 случаев;
- Днепропетровская область — 309 случаев;
- Донецкая область — 234 случая;
- Житомирская область — 155 случаев;
- Закарпатская область — 141 случай;
- Запорожская область — 332 случая;
- Ивано-Франковская область — 153 случая;
- Киевская область — 362 случая;
- Кировоградская область — 35 случаев;
- Луганская область — 101 случай;
- Львовская область — 315 случаев;
- Николаевская область — 328 случаев;
- Одесская область — 330 случаев;
- Полтавская область — 299 случаев;
- Ровенская область — 145 случаев;
- Сумская область — 224 случая;
- Тернопольская область — 107 случаев;
- Харьковская область — 315 случаев;
- Херсонская область — 90 случаев;
- Хмельницкая область — 168 случаев;
- Черкасская область — 307 случаев;
- Черновицкая область — 195 случаев;
- Черниговская область — 198 случаев.
Данные с неподконтрольных правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 160 682 лица, 865 960 больных выздоровели, а 20 802 - умерли.
Напомним, недавно в Украине изменили алгоритм тестирования на COVID-19 таким образом, заболевших будут проверять на наличие вируса во время оказания амбулаторной помощи.