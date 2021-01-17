live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине обнаружили 5,9 тыс. случаев COVID-19, еще более 2 тыс. больных госпитализировали

Всего в субботу было проведено 27 975 тестирований Фото из открытых источников

Болезнь подтвердили почти в четверти протестированных

В Украине 16 января подтвердили 5 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди инфицированных — 177 детей и 236 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Больше всего больных обнаружили в Киеве (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях.

Также за минувшие сутки с COVID-19 госпитализировали 2 131 пациента, еще 8 777 человек выздоровели. Однако, по данным Минздрава, накануне 116 больных скончались в результате осложнений. Всего в субботу было проведено 27 975 тестирований. 

Новости по теме: Реабилитация после осложнений от COVID-19 за госсредства: Кто может воспользоваться

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев — 793 случая;
  • Винницкая область — 176 случаев;
  • Волынская область — 178 случаев;
  • Днепропетровская область — 309 случаев;
  • Донецкая область — 234 случая;
  • Житомирская область — 155 случаев;
  • Закарпатская область — 141 случай;
  • Запорожская область — 332 случая;
  • Ивано-Франковская область — 153 случая;
  • Киевская область — 362 случая;
  • Кировоградская область — 35 случаев;
  • Луганская область — 101 случай;
  • Львовская область — 315 случаев;
  • Николаевская область — 328 случаев;
  • Одесская область — 330 случаев;
  • Полтавская область — 299 случаев;
  • Ровенская область — 145 случаев;
  • Сумская область — 224 случая;
  • Тернопольская область — 107 случаев;
  • Харьковская область — 315 случаев;
  • Херсонская область — 90 случаев;
  • Хмельницкая область — 168 случаев;
  • Черкасская область — 307 случаев;
  • Черновицкая область — 195 случаев;
  • Черниговская область — 198 случаев.

Данные с неподконтрольных правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 1 160 682 лица, 865 960 больных выздоровели, а 20 802 - умерли. 

Новости по теме: Изменение подхода: В Минздраве объяснили увеличение количества госпитализаций с COVID-19

Напомним, недавно в Украине изменили алгоритм тестирования на COVID-19 таким образом, заболевших будут проверять на наличие вируса во время оказания амбулаторной помощи.

ZIK

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Руководителю департамента "Укрзализныци" объявили подозрение в нанесении убытков на 7 миллионов "Укрзализныця" будет продавать билеты в Viber и Telegram "Укрзализныця" запустит 19 поездов в Карпаты на Рождество Во время январского локдауна все поезда будут курсировать без изменений, - "Укрзализныця"
Loading...

программы канала ZIK

Тарифы по-новому. Цены растут. Демократия под угрозой. Отдых депутатов | Детали недели | 16.01
Николай Азаров | Тарифный переворот в Украине | 15.01.21
Тарифные протесты продолжаются. Спасти Карпаты. Вопросы траншей | Ток-шоу
Тарифные бунты. Минирование детсадов в Одессе. Рассекретили данные об НЛО | Детали дня | 15.01.21
Продление карантина. Условия в больницах | COVID-19: поддерживаем друг друга
Елена Бондаренко | Ток-шоу