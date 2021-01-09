В Украине обнаружили 4 846 новых случаев COVID-19, более 7 тысяч человек выздоровели
Количество заболевших с начала пандемии превысило 1,1 млн
В Украине по состоянию на утро 9 января лабораторно подтвердили 1 110 015 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.
Отмечается, что на протяжении минувших суток в Украине было зафиксировано 4 846 новых случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 7 961 лицу, а 80 человек умерли в результате осложнений.
Всего с начала пандемии выявлено 19 668 летальных случаев от COVID-19, а 786 306 пациентов смогли преодолеть болезнь.
Ситуация с распространением COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев - 344 случая;
- Винницкая область - 61 случай;
- Волынская область - 108 случаев;
- Днепропетровская область - 471 случай;
- Донецкая область - 189 случаев;
- Житомирская область - 179 случаев;
- Закарпатская область - 55 случаев;
- Запорожская область - 456 случаев;
- Ивано-Франковская область - 133 случая;
- Киевская область - 375 случаев;
- Кировоградская область - 40 случаев;
- Луганская область - 149 случаев;
- Львовская область - 262 случая;
- Николаевская область - 416 случаев;
- Одесская область - 299 случаев;
- Полтавская область - 160 случаев;
- Ровенская область - 80 случаев;
- Сумская область - 160 случаев;
- Тернопольская область - 70 случаев;
- Харьковская область - 223 случая;
- Херсонская область - 44 случая;
- Хмельницкая область - 47 случаев;
- Черкасская область - 353 случая;
- Черновицкая область - 147 случаев;
- Черниговская область - 25 случаев.
Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.
Напомним, недавно Кабинет министров упростил порядок расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников вследствие инфицирования COVID-19 на рабочем месте. Предполагается, что теперь на указанные дела будет идти не более 5 дней.