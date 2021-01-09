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В Украине обнаружили 4 846 новых случаев COVID-19, более 7 тысяч человек выздоровели

Фото из открытых источников

Количество заболевших с начала пандемии превысило 1,1 млн

В Украине по состоянию на утро 9 января лабораторно подтвердили 1 110 015 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Фейсбук.

Отмечается, что на протяжении минувших суток в Украине было зафиксировано 4 846 новых случаев COVID-19. За сутки выздороветь от коронавирус удалось 7 961 лицу, а 80 человек умерли в результате осложнений.

Всего с начала пандемии выявлено 19 668 летальных случаев от COVID-19, а 786 306 пациентов смогли преодолеть болезнь.

Ситуация с распространением COVID-19 в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев - 344 случая;
  • Винницкая область - 61 случай;
  • Волынская область - 108 случаев;
  • Днепропетровская область - 471 случай;
  • Донецкая область - 189 случаев;
  • Житомирская область - 179 случаев;
  • Закарпатская область - 55 случаев;
  • Запорожская область - 456 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 133 случая;
  • Киевская область - 375 случаев;
  • Кировоградская область - 40 случаев;
  • Луганская область - 149 случаев;
  • Львовская область - 262 случая;
  • Николаевская область - 416 случаев;
  • Одесская область - 299 случаев;
  • Полтавская область - 160 случаев;
  • Ровенская область - 80 случаев;
  • Сумская область - 160 случаев;
  • Тернопольская область - 70 случаев;
  • Харьковская область - 223 случая;
  • Херсонская область - 44 случая;
  • Хмельницкая область - 47 случаев;
  • Черкасская область - 353 случая;
  • Черновицкая область - 147 случаев;
  • Черниговская область - 25 случаев.

Данные с временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, а также ОРДЛО отсутствуют.

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Напомним, недавно Кабинет министров упростил порядок расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников вследствие инфицирования COVID-19 на рабочем месте. Предполагается, что теперь на указанные дела будет идти не более 5 дней.

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