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В Украине обнаружили 11 742 новых случая COVID-19, 213 человек умерли

COVID-19 в Украине Фото из открытых источников

Больше всего больных обнаружили в Киеве и Одесской области

В Украине 18 ноября коронавирус COVID-19 подтвердили еще в 11 742 человек, а 213 больных умерли. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Как отмечается, среди инфицированных 547 детей и 481 медработник. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1 364), Одесской (1 161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях. 

Кроме того, накануне в больницу забрали 2865 пациентов, а 13 314 человек выздоровели. Всего за сутки было протестировано 60 089 человек. 

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев-99 694 случая;
  • Винницкая область-20 781 случай;
  • Волынская область-30 197 случаев;
  • Днепропетровская область-52 068 случаев;
  • Донецкая область-31 929 случаев;
  • Житомирская область-36 061 случай;
  • Закарпатская область-27 003 случая;
  • Запорожская область-46 544 случая;
  • Ивано-Франковская область–41 798 случаев;
  • Киевская область-52 415 случаев;
  • Кировоградская область-7 707 случаев;
  • Луганская область-8 640 случаев;
  • Львовская область-56 442 случая;
  • Николаевская область-26 260 случаев;
  • Одесская область-63 124 случая;
  • Полтавская область-31 433 случая;
  • Ровенская область-38 315 случаев;
  • Сумская область-37 612 случаев;
  • Тернопольская область-32 235 случаев;
  • Харьковская область-64 792 случая;
  • Херсонская область-15 449 случаев;
  • Хмельницкая область-36 360 случаев;
  • Черкасская область-34 451 случай;
  • Черновицкая область-37 949 случаев;
  • Черниговская область-26 864 случая.

Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 956 123 человек, 574 536 - выздоровели, а 16 469 больных умерли. 

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал появление Национального плана вакцинации населения от COVID-19, который утвердят в ближайшее время.

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