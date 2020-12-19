В Украине обнаружили 11 742 новых случая COVID-19, 213 человек умерли
Больше всего больных обнаружили в Киеве и Одесской области
В Украине 18 ноября коронавирус COVID-19 подтвердили еще в 11 742 человек, а 213 больных умерли. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, среди инфицированных 547 детей и 481 медработник. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (1 364), Одесской (1 161), Запорожской (829), Киевской (827) и Днепропетровской (667) областях.
Кроме того, накануне в больницу забрали 2865 пациентов, а 13 314 человек выздоровели. Всего за сутки было протестировано 60 089 человек.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев-99 694 случая;
- Винницкая область-20 781 случай;
- Волынская область-30 197 случаев;
- Днепропетровская область-52 068 случаев;
- Донецкая область-31 929 случаев;
- Житомирская область-36 061 случай;
- Закарпатская область-27 003 случая;
- Запорожская область-46 544 случая;
- Ивано-Франковская область–41 798 случаев;
- Киевская область-52 415 случаев;
- Кировоградская область-7 707 случаев;
- Луганская область-8 640 случаев;
- Львовская область-56 442 случая;
- Николаевская область-26 260 случаев;
- Одесская область-63 124 случая;
- Полтавская область-31 433 случая;
- Ровенская область-38 315 случаев;
- Сумская область-37 612 случаев;
- Тернопольская область-32 235 случаев;
- Харьковская область-64 792 случая;
- Херсонская область-15 449 случаев;
- Хмельницкая область-36 360 случаев;
- Черкасская область-34 451 случай;
- Черновицкая область-37 949 случаев;
- Черниговская область-26 864 случая.
Данные с неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего с начала пандемии в Украине COVID-19 заболели 956 123 человек, 574 536 - выздоровели, а 16 469 больных умерли.
Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал появление Национального плана вакцинации населения от COVID-19, который утвердят в ближайшее время.