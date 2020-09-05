В Украине нужно оставить только две тюрьмы, - Малюська

По его словам, модель реформы, которой должна следовать Украина, как идеал, - это модель Северной Европы, которая сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, а ориентирована на социализацию людей.

"Практики полного, на 180 градусов, разворота модели от "постсовковой", традиционно сфокусированной на тюрьмах, на модель Северной Европы, не было. Поэтому мы вынуждены на время этой дороги, по сути, изобретать велосипед", - отметил глава Минюста.

Министр убежден, что статистика, самая жесткая и самая правдивая вещь, показывает, что тюрьмы не исправляют людей.

"Выходят и дальше совершают преступления. Эти преступления часто являются более тяжкими, чем за которые человек первый раз сел.

Я готов экспериментировать и быть первым в новых и неординарных решениях, даже если они вызовут возмущение и отрицание в обществе", - сказал Денис Малюська.

Одним из таких нововведений стали платные камеры, за которые уже получено 495 тыс. грн, и эта услуга очень востребована.

"Очень многого, что мы уже имплементировали, в мире нет. Массовые распродажи тюрем, когда речь идет о десятках, а то и сотнях объектов... Этого не было нигде, поэтому это вызвало интерес. И мы будем "пионерами" в этом движении. Будет много крика, шума и критики внутри страны, но мы это уже проехали. Мы знаем, как с этим работать. Поэтому все будет хорошо.

Сейчас тюрьмы, в которых есть осужденные, не продаются, а в Украине сейчас пустуют десятки тюрем, на содержание которых из бюджета уходят деньги - минимум 10 млн грн на каждую ежегодно. И мы их продадим, сэкономим на затратах, еще и деньги на этом заработаем неплохие, так сказать", - убежден глава ведомства.

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Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что самый дорогой сертификат за месяц пребывание в платной камере СИЗО стоит 12 тыс. гривен, и это камеры в Киевском СИЗО.