В Украине новый антирекорд по коронавирусу: За минувшие сутки 11 057 новых заражений, в общем – более 500 тысяч
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 931 человек
По состоянию на утро 12 ноября в Украине лабораторно подтверждено 500 865 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"За все время пандемии в Украине заболело – 500 865 человек, выздоровели – 227 694 человека и летальных случаев – 9145", – говорится в сообщении.
В частности, за последние сутки в Украине зафиксировано 11 057 новых случаев COVID-19 (среди них, 428 детей и 564 медработника), смогли выздороветь 6235 пациентов, а жертвами болезни стали 198 человек.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев – 47 563 случая;
Винницкая область – 13 153 случая;
Волынская область – 17 610 случаев;
Днепропетровская область – 19 169 случаев;
Донецкая область – 15 478 случаев;
Житомирская область – 20 589 случаев;
Закарпатская область – 18 470 случаев;
Запорожская область – 16 084 случая;
Ивано-Франковская область – 26 252 случая;
Киевская область – 22 431 случай;
Кировоградская область – 3422 случая;
Луганская область – 4822 случая;
Львовская область – 35 535 случаев;
Николаевская область – 11 373 случая;
Одесская область – 30 704 случая;
Полтавская область – 13 767 случаев;
Ровенская область – 23 585 случаев;
Сумская область – 16 101 случай;
Тернопольская область – 22 798 случаев;
Харьковская область – 45 469 случаев;
Херсонская область – 6272 случая;
Хмельницкая область – 21 392 случая;
Черкасская область – 11 323 случая;
Черновицкая область – 26 699 случаев;
Черниговская область – 10 804 случая.
Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина вошла в список стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится. На неё в бюджете-2021 предусмотрен 1 млрд гривен.