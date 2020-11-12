В Украине новый антирекорд по коронавирусу: За минувшие сутки 11 057 новых заражений, в общем – более 500 тысяч

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев – 931 человек

По состоянию на утро 12 ноября в Украине лабораторно подтверждено 500 865 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За все время пандемии в Украине заболело – 500 865 человек, выздоровели – 227 694 человека и летальных случаев – 9145", – говорится в сообщении.

В частности, за последние сутки в Украине зафиксировано 11 057 новых случаев COVID-19 (среди них, 428 детей и 564 медработника), смогли выздороветь 6235 пациентов, а жертвами болезни стали 198 человек.

Количество заболеваний в регионах:



г. Киев – 47 563 случая;

Винницкая область – 13 153 случая;

Волынская область – 17 610 случаев;

Днепропетровская область – 19 169 случаев;

Донецкая область – 15 478 случаев;

Житомирская область – 20 589 случаев;

Закарпатская область – 18 470 случаев;

Запорожская область – 16 084 случая;

Ивано-Франковская область – 26 252 случая;

Киевская область – 22 431 случай;

Кировоградская область – 3422 случая;

Луганская область – 4822 случая;

Львовская область – 35 535 случаев;

Николаевская область – 11 373 случая;

Одесская область – 30 704 случая;

Полтавская область – 13 767 случаев;

Ровенская область – 23 585 случаев;

Сумская область – 16 101 случай;

Тернопольская область – 22 798 случаев;

Харьковская область – 45 469 случаев;

Херсонская область – 6272 случая;

Хмельницкая область – 21 392 случая;

Черкасская область – 11 323 случая;

Черновицкая область – 26 699 случаев;

Черниговская область – 10 804 случая.

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Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина вошла в список стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится. На неё в бюджете-2021 предусмотрен 1 млрд гривен.