В Украине нормализуется ситуация с коронавирусом: За минувшие сутки выявили 564 новых случая

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Больше всего новых случаев заболеваний обнаружили в Львовской области

По состоянию на утро 7 июля в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, с начала пандемии в Украине зафиксировали 49 607 случаев COVID-19, из них 1 283 летальных, 22 193 пациенты выздоровел.

В частности, за последние сутки зафиксировано 564 новых случая, 490 пациентов выздоровел, а 21 человек скончался.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Львовской (144), Закарпатской (83) областях и в городе Киев (63).

Пока коронавирусная болезнь выявлена:



Винницкая область — 1979 случаев;

Волынская область — 2788 случаев;

Днепропетровская область — 1116 случаев;

Донецкая область — 686 случаев;

Житомирская область — 1469 случаев;

Закарпатская область — 3458 случаев;

Запорожская область — 598 случаев;

Ивано-Франковская область — 2744 случая;

Кировоградская область — 663 случая;

г. Киев — 5665 случаев;

Киевская область — 2809 случаев;

Львовская область — 6445 случаев;

Луганская область — 85 случаев;

Николаевская область — 461 случай;

Одесская область — 1919 случаев;

Полтавская область — 325 случаев;

Ровенская область — 4228 случаев;

Сумская область — 321 случай;

Тернопольская область — 2108 случаев;

Харьковская область — 2416 случаев;

Херсонская область — 196 случаев;

Хмельницкая область — 842 случая;

Черновицкая область — 5032 случаи;

Черкасская область — 678 случаев;

Черниговская область — 576 случаев.

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Напомним, ранее санитарный врач заявил, что Украина не сможет победить пандемию коронавируса, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров.