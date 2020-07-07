В Украине нормализуется ситуация с коронавирусом: За минувшие сутки выявили 564 новых случая
Больше всего новых случаев заболеваний обнаружили в Львовской области
По состоянию на утро 7 июля в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно сообщению, с начала пандемии в Украине зафиксировали 49 607 случаев COVID-19, из них 1 283 летальных, 22 193 пациенты выздоровел.
В частности, за последние сутки зафиксировано 564 новых случая, 490 пациентов выздоровел, а 21 человек скончался.
Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Львовской (144), Закарпатской (83) областях и в городе Киев (63).
Пока коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 1979 случаев;
Волынская область — 2788 случаев;
Днепропетровская область — 1116 случаев;
Донецкая область — 686 случаев;
Житомирская область — 1469 случаев;
Закарпатская область — 3458 случаев;
Запорожская область — 598 случаев;
Ивано-Франковская область — 2744 случая;
Кировоградская область — 663 случая;
г. Киев — 5665 случаев;
Киевская область — 2809 случаев;
Львовская область — 6445 случаев;
Луганская область — 85 случаев;
Николаевская область — 461 случай;
Одесская область — 1919 случаев;
Полтавская область — 325 случаев;
Ровенская область — 4228 случаев;
Сумская область — 321 случай;
Тернопольская область — 2108 случаев;
Харьковская область — 2416 случаев;
Херсонская область — 196 случаев;
Хмельницкая область — 842 случая;
Черновицкая область — 5032 случаи;
Черкасская область — 678 случаев;
Черниговская область — 576 случаев.
Напомним, ранее санитарный врач заявил, что Украина не сможет победить пандемию коронавируса, если граждане и бизнес не будут выполнять ограничительные меры, которые разработал Кабинет министров.