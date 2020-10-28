В Украине ни одна область не готова к ослаблению карантина, - Минздрав

Ни один регион Украины не готов к ослаблению карантина Фото из открытых источников

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 сейчас зафиксирован в Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях

В Украине по состоянию на 28 октября ни одна область не готова к ослаблению карантинных ограничений, введенных на фоне стремительного распространения коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья.

Так, ослабление карантина невозможно в регионах со значительным распространением COVID-19, где присутствует хотя бы один из таких признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, превышает 50% в течение пяти дней подряд;

среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень.

Как отмечается, по состоянию на 28 октября самый высокий показатель заболеваемости на COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (409,1 на 100 тыс. человек), Хмельницкой (378,7), Житомирской (356,7) областях.

В то же время наименьший показатель сейчас в Кировоградской (87,9), Винницкой (120,3) и Херсонской (131,1) областях.

В Киеве он составляет 234,0, а средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 228,2 на 100 тысяч населения.

Напомним, недавно главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина рассмотрит возможность введения новых ограничительных мер, если в течение суток будут фиксировать 15 тысяч больных COVID-19.