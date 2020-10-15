В Украине ни один регион не готов к ослаблению карантина, – Минздрав

Ранее ослабить ограничения могла Кировоградская область

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По состоянию на 15 октября ни один регион Украины не готов к ослаблению карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что во всех областях превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней. В целом по Украине заболеваемость на 100 тыс. населения составляет 179,1 при норме 40. В то же время наибольший показатель имеет Сумская область – 333,8 на 100 тыс. В Киеве он составляет 195,7.

Показатели заболеваемости в областях по состоянию на 15 октября Минздрав

При этом в Донецкой, Луганской и Одесской областях заполненность больничных коек превышает 70%. В Украине заполненность больниц первой волны сейчас составляет 59,7%. Всего существует 35 150 коек для лечения больных коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Украине к ослаблению карантина готова Кировоградская область. Тогда почти во всех регионах был также превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней.