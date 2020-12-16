В Украине нет системы здравоохранения – и врачи, и пациенты брошены в одиночестве, – Богомолец

Ольга Богомолец. Фото: ZIK

Система была разрушена и не отстроена, говорит медик

В Украине нет системы здравоохранения – сейчас и медики, и пациенты практически остались брошенными в одиночестве.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: Поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK во время включения заявила заслуженный врач Украины, народный депутат Украины VIII созыва Ольга Богомолец.

Медик, комментируя ситуацию с выплатами работникам медицинской отрасли и состояние ее финансирования, отметила: "В Украине нет системы здравоохранения, и на сегодня и врачи, и пациенты практически брошены в одиночестве".

Ольга Богомолец отметила, что в Украине фактически отсутствует цепь связи между Министерством здравоохранения и районными больницами: "Та информация, которая вбрасывается в информационное пространство, она дальше не подкрепляется необходимыми документальными решениями, приказами и, соответственно, финансированием, которое должно идти за каждым решением правительства. Если нет финансовой поддержки, то решение не работает".

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Медик отметила, что система была разрушена и не восстановлена, нет стратегии развития системы здравоохранения, поэтому вследствие этого страдают пациенты, притом, не только те, которые болеют коронавирусом, но и, к примеру, онкобольные.

"Решение есть, это решение абсолютно однозначное – должен быть создан отдельный фонд – так, как Пенсионный фонд, – должен быть создан фонд системы здравоохранения. Туда должно быть передано 5% от ВВП, это те налоги, которые люди уже оплатили, и не надо рассказывать, что нет денег", – отметила Ольга Богомолец.

Напомним, накануне Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году. Более подробно читайте по ссылке .

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, Верховная Рада не согласилась удвоить расходы на медицину в 2021 году. Министерство здравоохранения предложило начислять медработникам зарплату по аналогии с работниками прокуратуры.

Ранее председатель парламента Дмитрий Разумков заявлял, что нехватку финансирования медицины хотят покрыть из спецфонда.