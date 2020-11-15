live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине несколько городов засыпало первым снегом. Фото

Местами высота снежного покрова составляла 6 сантиметров

Снег в пгт Ямполь Сумской области Сумские дебаты

В воскресенье, 15 ноября, Харьков и город Шостка Сумской области засыпало снегом. Об этом сообщают "Сумские дебаты" и "Харьков 1654"

Как отмечается, за ночь на севере Сумской области выпало от 1 до 6 см снега. В частности, первый снег выпал в городе Шостка.

Кроме этого, 15 ноября, снег выпал в поселке городского типа Ямполь Сумской области.

Также снегом засыпало Харьков. 

Снег в Харькове Харьков 1654

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, погода изменилась из-за малоподвижного циклона, который постепенно смещается из Беларуси на левобережную часть Украины.

Новости по теме: Украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало снегом. Фото

По прогнозам синоптиков, снежить в Харькове будет также в понедельник, 16 ноября. 

"Вечером в воскресенье и в течение понедельника ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. На востоке области 16 ноября снег будет умеренным со слабой метелью, ожидается формирование временного снежного покрова. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица", - отметили в Харьковском центре по гидрометеорологии.

Напомним, 27 сентября на горе Поп Иван Черногорский, которая расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, выпал первый снег. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Лукашенко призвал Литву и Польшу вернуться к диалогу Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерным государством Литва направила ноту протеста Беларуси из-за запуска АЭС в Островце Литва прекратила импорт электроэнергии из Беларуси из-за запуска БелАЭС
Loading...

программы канала ZIK

Власть VS местные элиты. Вакансии от премьера. Бунт бизнеса | Детали недели | 14.11.20
Новый коронавирусный антирекорд. Переполненные больницы. Карантин выходного дня | #Новости | 14.11.20
Помощь бизнесу. Жуткая авария в столице. Коронавирус в Украине | Детали дня | 13.11.20
Карантинный бойкот. Вакцина от COVID-19. Зарубежные интересы | Ток-шоу
ДТП в столице. Обращение Венедиктовой. Рекорды COVID-19. События в мире | #Новости | 13.11.20
Елена Бондаренко | Ток-шоу