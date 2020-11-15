В Украине несколько городов засыпало первым снегом. Фото

Местами высота снежного покрова составляла 6 сантиметров

Снег в пгт Ямполь Сумской области Сумские дебаты

В воскресенье, 15 ноября, Харьков и город Шостка Сумской области засыпало снегом. Об этом сообщают "Сумские дебаты" и "Харьков 1654".

Как отмечается, за ночь на севере Сумской области выпало от 1 до 6 см снега. В частности, первый снег выпал в городе Шостка.

Кроме этого, 15 ноября, снег выпал в поселке городского типа Ямполь Сумской области.

Также снегом засыпало Харьков.

Снег в Харькове Харьков 1654

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, погода изменилась из-за малоподвижного циклона, который постепенно смещается из Беларуси на левобережную часть Украины.

По прогнозам синоптиков, снежить в Харькове будет также в понедельник, 16 ноября.

"Вечером в воскресенье и в течение понедельника ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега. На востоке области 16 ноября снег будет умеренным со слабой метелью, ожидается формирование временного снежного покрова. На дорогах местами будет наблюдаться гололедица", - отметили в Харьковском центре по гидрометеорологии.

Напомним, 27 сентября на горе Поп Иван Черногорский, которая расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, выпал первый снег.