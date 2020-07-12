В Украине непогода обесточила 100 населенных пунктов в трех областях

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

По состоянию на утро воскресенья, 12 июля, в Украине из-за ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 100 населенных пунктов на западе. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 12 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 100 населенных пунктов в 3 областях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, непогода обесточила села в Львовской (54 населенных пункта), Ровненской (29) и Закарпатской областях.

По данным ГСЧС, к восстановлению электроснабжения были привлечены бригады облэнерго.

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Напомним, ранее синоптики сообщали, что на выходные, 11 и 12 июля, в Украине будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Кратковременные дожди прогнозировали лишь днем на крайнем западе.

Перед этим в Укргидрометцентре предупреждали об ухудшении погодных условий в отдельных регионах Украины: синоптики прогнозировали грозы, град и шквальный ветер.