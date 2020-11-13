В Украине не защищены профессиональные риски, - Надутый о борьбе с COVID-19

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В Европе коронавирус признан профессиональным заболеванием, подчеркнул Константин Надутый

В Украине медицинские работники во время пандемии коронавируса ничем не защищены. 300 процентов зарплаты защищенности не дают.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK заявил председатель правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.

Гость студии отметил, что в отношении медицинских работников в Украине есть одна проблема – в нашей стране не защищены профессиональные риски.

"Профессиональные риски не защищены, поэтому, когда врач бросается спасать и подвергается опасности, то он завтра придет домой, и семья будет страдать или старые люди, и он ничем не защищен на сегодня. В Европе COVID признан профессиональным заболеванием со всеми вещами, которые из этого вытекают. Сегодня упрекают семейных врачей, что они не обращают внимания, дистанционно, желают не встречаться. А пациент волнуется, переживает, он боится, страха же много. Но семейный врач не защищен. Сегодня никто, практически, в системе не защищен. 300% зарплаты, но защищенности нет. 300% зарплаты защищенности не дают", – сказал Константин Надутый.

Напомним, по состоянию на утро 13 ноября в Украине лабораторно подтверждено 512 652 случая коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки в Украине зафиксированы 11 787 новых случаев COVID-19 (среди них 388 детей и 555 медработников), смогли выздороветь 6155 пациентов, а жертвами болезни стали 172 человека.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX. Решение о дате поставки в Украину вакцины от коронавируса примут 19 ноября.