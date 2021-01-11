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В Украине не планируют продлевать жесткий карантин, - Минздрав

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

 Укринформ

Однако, если ситуация ухудшится, то ограничения могут усилить

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что у Минздрава на осенне-зимний период запланировано только одно усиление карантина. Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV

По словам Ляшко, моделирование ситуации с коронавирусом в Украине не предусматривает ни продления, ни усиления карантина в стране, однако дополнительные меры возможны, если ситуация значительно ухудшится. 

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"Этот вирус коварный и новый. Великобритания перед вторым локдауном говорила, что мы закрываемся сейчас и откроемся на новогодние праздники. Но у них произошла мутация. Они открылись, неделю побыли без ограничений, и опять же пришлось закрываться. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как и прогнозировалось", – рассказал главный санитарный врач.

В то же время он уточнил, что с 25 января в Украине ожидается стабилизация и, возможно, снижение уровня заболеваемости COVID-19.

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Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что платная вакцинация украинцев от COVID-19 возможна, однако это случится не раньше второго полугодия 2021 года.

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