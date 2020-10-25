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В Украине до сих пор не открылись четыре избирательных участка, - МВД

Заседание комиссии по расследованию причин пожара в Одесском колледже МВД Украины

Нарушения зафиксировали в Донецкой, Ивано-Франковской, Житомирской и Полтавской областях

В воскресенье, 25 октября, по состоянию на 10 утра в Украине четыре избирательных участка в четырех областях остались неоткрытыми. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время пресс-конференции

"Это Донецкая область, Ивано-Франковская область, Житомирская область и Полтавская область", - уточнил Яровой. 

Также заместитель главы МВД добавил, что 25 октября несвоевременно начали работу 65 участковых избирательных комиссий.

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В связи с этим было составлено по меньшей мере 2 административных протокола и открыто 6 уголовных производств. 

Всего в этот день почти 140 тысяч правоохранителей приступили непосредственно к выполнению задач на локациях для обеспечения правопорядка.

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Напомним, в воскресенье утром наблюдатели зафиксировали первые нарушения на местных выборах сразу в нескольких областях Украины. В частности, на отдельных участках отсутствует достаточное количество урн и кабинок для голосования, а также процесс волеизъявления был начат раньше установленного времени. 

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