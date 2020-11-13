В Украине не будет легкой зимы, будет очень тяжело из-за COVID-19, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

По словам министра, главной задачей власти остается минимизировать этой зимой человеческие жертвы

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зима будет очень тяжелой для Украины из-за коронавирусной болезни COVID-19. Главной задачей будет минимизация человеческих жертв. Об этом он сказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

По словам главы Минздрава, для этого правительство вводит дополнительные карантинные ограничения.

"У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Наша главная задача - пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь", - отметил Максим Степанов.

Новости по теме: Коронавирус против бизнеса: Какие ограничения введут в Украине с 14 ноября и чего ожидать предпринимателям

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируется антирекорд по коронавирусу. В частности, за последние сутки в стране лабораторно подтвердили 11 787 новых случаев COVID-19 (среди них 388 детей и 555 медработников), смогли выздороветь 6155 пациентов, а жертвами болезни стали 172 человека.