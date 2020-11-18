В Украине начнут оповещать граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19
Это будет осуществлено в ближайшее время
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что украинцев начнут извещать, что они находились в одном помещении с больным COVID-19. Об этом Денис Шмигаль рассказал в ходе заседания Кабинета министров, передает "РБК-Украина".
По его словам, правительство также введет ряд дополнительных цифровых инструментов, которые должны помочь в борьбе с пандемией.
"Это и электронная запись на ПЦР-тест, и дополнительный контроль на самоизоляции благодаря приложению "действуй дома". И национальная система QR-код, которая фактически будет оповещать граждан, что они были в одном помещении с заболевшим человеком", - отметил он.
По словам Шмыгаля, Украина будет одной из первых стран мира, которая будет использовать такие средства.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина закупит 6 млн экспресс-тестов коронавирусную болезнь COVID-19.