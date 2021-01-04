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В Украине начинают отслеживать выбросы парниковых газов, - Госэкоинспекция

Такой шаг является составной частью плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС

Фото из открытых источников

С 1 января 2021 года вступил в силу Закон Украины "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов", предусматривающий мониторинг выбросов парниковых газов на промышленных установках. Об этом сообщил в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

По его словам, введение в действие этого закона является составной частью плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.

В частности, действующий закон создает основы для существования системы МОВ (мониторинга, отчетности и верификации выбросов). Такая система позволит:

  • получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок;
  • обеспечить контроль за выбросами, иметь возможность их ограничивать;
  • внедрить обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов для всех установок, из которых эти выбросы осуществляются.

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Также Малеваный пояснил, что на Госэкоинспекцию был возложен ряд обязанностей – проверка данных в отчетах о выбросах, планах мониторинга и тому подобное.

В течение 3 месяцев после подачи таких документов должностными лицами предприятий инспекция может инициировать внеплановую проверку, во время которой отслеживает достоверность информации, указанной в отчетах или планах.

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Напомним, недавно в Запорожье, на площади Фестивальной, активисты установили символическую елку, украшенную противогазами, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам города. 

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