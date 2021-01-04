В Украине начинают отслеживать выбросы парниковых газов, - Госэкоинспекция

Такой шаг является составной частью плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС

Фото из открытых источников

С 1 января 2021 года вступил в силу Закон Украины "О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов", предусматривающий мониторинг выбросов парниковых газов на промышленных установках. Об этом сообщил в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

По его словам, введение в действие этого закона является составной частью плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.

В частности, действующий закон создает основы для существования системы МОВ (мониторинга, отчетности и верификации выбросов). Такая система позволит:

получать точную информацию об объемах эмиссии парниковых газов от производственных установок;

обеспечить контроль за выбросами, иметь возможность их ограничивать;

внедрить обязательную методику расчета эмиссии парниковых газов для всех установок, из которых эти выбросы осуществляются.

Также Малеваный пояснил, что на Госэкоинспекцию был возложен ряд обязанностей – проверка данных в отчетах о выбросах, планах мониторинга и тому подобное.

В течение 3 месяцев после подачи таких документов должностными лицами предприятий инспекция может инициировать внеплановую проверку, во время которой отслеживает достоверность информации, указанной в отчетах или планах.

Новости по теме: Под Сумами недалеко от железнодорожной станции произошел выброс аммиака

Напомним, недавно в Запорожье, на площади Фестивальной, активисты установили символическую елку, украшенную противогазами, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам города.