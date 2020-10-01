В Украине начался осенний призыв - в армию заберут более 13 тысяч юношей

В этом году призовут на 1,5 меньше срочников

"Призыву подлежат 13 570 человек. Из них в Вооруженные силы – 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, Национальной гвардии – 4970 человек, Госпогранслужбы – 500 человек. Общий объем расходов в сумме 65,2 млн грн для проведения призыва будет осуществляться в пределах соответствующих бюджетных назначений. Показатели очередного призыва в Вооруженные силы уменьшены на 1,5 тысячи человек от ранее запланированного. Высвобожденный финансовый ресурс за счет уменьшения призыва в ВС составит 6,4 млн грн", - сообщил заместитель министра обороны Игорь Старобинский.

По его словам, на срочную военную службу в октябре-декабре 2020 года будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым до отправки в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, которые не достигли 27 летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от срочной службы.

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Согласно приложению, больше всего призывников будет в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях и г. Киеве.

На эти нужды из госбюджета предусмотрено более 65,2 млн грн.

Также согласно распоряжению, Министерству обороны, МВД (Нацгвардии, Администрации Госпогранслужбы), Администрации Государственной специальной службы транспорта нужно до 3 октября 2020 года перечислить средства на счета областных, Киевского городского военного комиссариатов и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (после их образования) в объеме, утвержденном по каждой области отдельно.

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Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует сократить количество граждан, которых будут призывать срочную на военную службу, увеличив для этого количество военных по контракту.