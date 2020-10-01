В Украине начался осенний призыв - в армию заберут более 13 тысяч юношей
В этом году призовут на 1,5 меньше срочников
"Призыву подлежат 13 570 человек. Из них в Вооруженные силы – 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта – 600 человек, Национальной гвардии – 4970 человек, Госпогранслужбы – 500 человек. Общий объем расходов в сумме 65,2 млн грн для проведения призыва будет осуществляться в пределах соответствующих бюджетных назначений. Показатели очередного призыва в Вооруженные силы уменьшены на 1,5 тысячи человек от ранее запланированного. Высвобожденный финансовый ресурс за счет уменьшения призыва в ВС составит 6,4 млн грн", - сообщил заместитель министра обороны Игорь Старобинский.
По его словам, на срочную военную службу в октябре-декабре 2020 года будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым до отправки в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, которые не достигли 27 летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от срочной службы.
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Согласно приложению, больше всего призывников будет в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях и г. Киеве.
На эти нужды из госбюджета предусмотрено более 65,2 млн грн.
Также согласно распоряжению, Министерству обороны, МВД (Нацгвардии, Администрации Госпогранслужбы), Администрации Государственной специальной службы транспорта нужно до 3 октября 2020 года перечислить средства на счета областных, Киевского городского военного комиссариатов и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (после их образования) в объеме, утвержденном по каждой области отдельно.
Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует сократить количество граждан, которых будут призывать срочную на военную службу, увеличив для этого количество военных по контракту.