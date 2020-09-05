В Украине начало отопительного сезона под угрозой срыва из-за долгов, - "Нафтогаз"

Отопительный сезон в Украине под угрозой срыва из-за долгов перед "Нафтогазом" Фото из открытых источников

Задолженность возникла в 60 городах страны

В Украине начало отопительного сезона оказалось под угрозой срыва из-за долгов предприятий теплоэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Своевременный старт отопительного сезона в ряде украинских городов под угрозой из-за долгов поставщиков тепла", - отметили в "Нафтогазе".

Как отмечается, задолженность перед госкомпанией имеют 98 компаний из 60 городов страны. В частности, среди должников предприятия - Киев, Одесса, Харьков, Днепр и другие.

Список предприятий, оказавшихся под угрозой срыва своевременного старта отопительного сезона:

Нафтогаз Украины

Нафтогаз Украины

Нафтогаз Украины

В частности, в "Нафтогазе" отметили, что для того, чтобы избежать перебоев с поставками газа, предприятия должны оплатить не менее 90 процентов от полученного газа.

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К слову, по состоянию на 1 сентября 2020 года долг предприятий теплоэнерго перед "Нафтогазом" составил 67,4 млрд грн.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал стоимость газа для населения в октябре. По его словам, цена будет колебаться от 4 700 до 5 000 гривен за тысячу кубометров, однако после окончания отопительного сезона голубое топливо подешевеет.