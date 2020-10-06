В Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей

Номерной знак для электрокаров содержит латинскую букву "Z"

Сервисные центры Министерства внутренних дел Украины начали выдавать "зеленые" номера для электрических автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД в Facebook.

Согласно сообщению, машины с такими номерами смогут парковаться на специально отведенных местах, на которых будет обеспечен бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также водители смогут пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей" и "Станция зарядки электромобилей".

Отметим, в отличие от обычных, номера для электрокаров содержат латинскую букву "Z".

Напомним, в Украине в этом году на учет было поставлено 3516 единиц электрической автотранспортной техники, большая часть из них – легковые автомобили. В пятерку самых популярных электрических моделей вошли: NISSAN Leaf, TESLA Model S, Модель 3, Модель X и VOLKSWAGEN e-Golf.