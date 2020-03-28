В Украине начали штрафовать людей за "панику" в соцсетях
По словам адвоката, под статью может попадать даже власть
В Украине начали штрафовать граждан, которые распространяют панику среди населения в соцсетях. Об этом сообщает Pavlovsky News.
Как отмечается, в соответствии со статьей 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях некоторые граждане могут получить наказание за "распространение ложных слухов".
В частности, 25 марта житель Черновцов получил штраф за распространение в Instagram информации о том, что якобы все заражены коронавирусом. Впоследствии суд назвал этот поступок распространением паники, за что мужчина был наказан.
По этой же статье были оштрафованы два жителя Житомирской области. Один из них является местным активистом, который перепостил шуточный пост о возможном апокалипсисе. На опубликованном фото были изображены огромные очереди на автобусной остановке.
По словам адвоката Сергея Войченко, статья 173-1 очень спорная. Под нее может подпадать даже власть, ведь от ее имени ездят машины и просят людей оставаться дома, ссылаясь на пандемию COVID-19.
Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Львова, которая размещала в интернете фейкову информацию о распространении COVID-19 и усиливала панические настроения среди населения.