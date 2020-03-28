В Украине начали штрафовать людей за "панику" в соцсетях

Фото из открытых источников

По словам адвоката, под статью может попадать даже власть

В Украине начали штрафовать граждан, которые распространяют панику среди населения в соцсетях. Об этом сообщает Pavlovsky News.

Как отмечается, в соответствии со статьей 173-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях некоторые граждане могут получить наказание за "распространение ложных слухов".

В частности, 25 марта житель Черновцов получил штраф за распространение в Instagram информации о том, что якобы все заражены коронавирусом. Впоследствии суд назвал этот поступок распространением паники, за что мужчина был наказан.

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По этой же статье были оштрафованы два жителя Житомирской области. Один из них является местным активистом, который перепостил шуточный пост о возможном апокалипсисе. На опубликованном фото были изображены огромные очереди на автобусной остановке.

По словам адвоката Сергея Войченко, статья 173-1 очень спорная. Под нее может подпадать даже власть, ведь от ее имени ездят машины и просят людей оставаться дома, ссылаясь на пандемию COVID-19.

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Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Львова, которая размещала в интернете фейкову информацию о распространении COVID-19 и усиливала панические настроения среди населения.