В Украине начали использовать тесты на COVID-19 собственного производства, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

На закупку таких тестов выделили более миллиарда гривен

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине начали внедрять использование тест-системы на выявление COVID-19 отечественного производства. Об этом он рассказал во время выступления в Верховной Раде, сообщает "РБК-Украина".

"Мы завершили испытание украинских тест-систем на определение методом ИФА антиген к SARS-Cov-2 и уже воплощаем их в Украине", - рассказал министр.

Кроме этого, Степанов отметил, что Кабмин выделил более 1,2 млрд гривен на тестирование. Из этой суммы 1 млрд гривен направят на закупку тестов, что позволит проводить еще 1 млн исследований в месяц.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что нужно делать пациентам из сельской местности, которым необходимо пройти тестирование на COVID-19.