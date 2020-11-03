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В Украине начали использовать тесты на COVID-19 собственного производства, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото с открытых источников

На закупку таких тестов выделили более миллиарда гривен

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине начали внедрять использование тест-системы на выявление COVID-19 отечественного производства. Об этом он рассказал во время выступления в Верховной Раде, сообщает "РБК-Украина". 

"Мы завершили испытание украинских тест-систем на определение методом ИФА антиген к SARS-Cov-2 и уже воплощаем их в Украине", - рассказал министр.

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Кроме этого, Степанов отметил, что Кабмин выделил более 1,2 млрд гривен на тестирование. Из этой суммы 1 млрд гривен направят на закупку тестов, что позволит проводить еще 1 млн исследований в месяц. 

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что нужно делать пациентам из сельской местности, которым необходимо пройти тестирование на COVID-19

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