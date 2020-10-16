В Украине начали действовать обновленные правила дистанционного обучения: Что изменилось

В Украине обновили правила дистанционного обучения Фото из открытых источников

Новые правила учитывают особенности обучения лиц с ООП и отсутствием необходимых технических средств

В пятницу, 16 октября, в Украине начали действовать обновленные правила дистанционного обучения в школах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).

Как отмечается, дистанционная форма получения образования остается добровольной. Для ее получения необходимо подать соответствующее заявление о зачислении/переводе ребенка от родителей.

Кроме этого, отныне для обучения по дистанционной форме ученикам не нужно иметь высокий уровень обучения (10-12 баллов). По данным МОН, "такую возможность имеет любой ученик для реализации индивидуальной образовательной траектории".

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Основные условия дистанционного обучения в Украине:

организация образовательного процесса должна обеспечивать регулярное и содержательное взаимодействие учителей с учащимися;

во время дистанционного обучения должны создаваться условия для обеспечения полноценного участия в образовательном процессе лиц с особыми образовательными потребностями (ООП) с обязательным учетом индивидуальной программы развития;

учебное заведение обеспечивает регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также при необходимости оказания им поддержки в образовательном процессе;

для учащихся, которые не могут принять участие в синхронном режиме взаимодействия по уважительным причинам, заведение обеспечивает использование других средств коммуникации, доступных для учащихся - телефонной, почтовой связи и т. д;

организация образовательного процесса обязательно осуществляется с соблюдением требований по защите персональных данных, а также санитарных правил и норм по формированию расписания учебных занятий, упражнений для глаз и осанки, непрерывной продолжительности учебной деятельности с техническими средствами обучения, времени для выполнения домашних заданий и тому подобное.

Кроме этого, дистанционное обучение должно происходить в пределах рабочего времени работников сферы образования.

МОН

МОН

Напомним, на этой неделе из-за ухудшения ситуации по распространению коронавируса МОН порекомендовало ввести в школах, вузах и учреждениях профессионального образования дистанционное обучение до 15 ноября.