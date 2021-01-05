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В Украине началась кампания декларирования доходов: Что нужно знать гражданам

Фото из открытых источников

Декларацию можно подать разными способами

С 1 января 2021 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение прошлого 2020 года. Об этом сообщает Государственная налоговая служба

Согласно сообщению, налогоплательщик может по выбору подавать декларацию по месту своего налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом, а также по почте или средствами электронной связи.

Предельные сроки подачи декларации за отчетный (налоговый) 2020 год:

  • для физических лиц – предпринимателей, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на общей системе налогообложения – в течение 40 календарных дней, наступающих за последним календарным днем отчетного (налогового) года. Последний день – 09.02.2021;
  • для граждан, которые в соответствии с нормами раздела IV НКУ обязаны подавать декларацию, и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, – до 01 мая года, следующего за отчетным. Последний день – 30.04.2021;
  • для физических лиц, декларирующих право на налоговую скидку - по 31 декабря включительно следующего за отчетным годом. Последний день – 31.12.2021.

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Также в налоговой напомнили, что налогоплательщики должны подавать декларацию:

  • при получении доходов не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам; наследование или получение в дар имущества не от членов семьи первой и второй степени родства и т. п;
  • при получении от налоговых агентов доходов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но не освобождены от налогообложения. К таким доходам относятся, в частности, операции с инвестиционными активами;
  • при получении иностранных доходов;
  • и в других случаях предусмотренных законодательством, в частности, при получении в собственность имущества по решению суда.

Кроме этого, обязанность налогоплательщика относительно представления налоговой декларации считается выполненной и налоговая декларация не подается, если такой налогоплательщик получал доходы исключительно:

  • от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;
  • исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных разделом IV НКУ;
  • от операций продажи (обмена) имущества, дарения, доход от которых в соответствии с разделом IV НКУ не облагается налогом, облагается по нулевой ставке и/или с которых при нотариальном удостоверении договоров был уплачен налог в соответствии с разделом IV НКУ;
  • в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога и/или с которых уплачен налог в соответствии с п. 174.3 ст. 174 НКУ.

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Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование

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