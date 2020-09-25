В Украине ввели ежегодную индексацию размера алиментов

Фото из открытых источников

Закон вступил в силу с 25 сентября

В Украине начал действовать Закон Украины № 831-IX относительно проведения ежегодной индексации алиментов. Он был опубликован накануне в парламентской газете "Голос Украины".

Как отмечается, вносятся изменения в статью 71 Закона Украины "Об исполнительном производстве". Теперь исполнитель обязан ежегодно проводить индексацию размера алиментов, начиная со второго года после определения размера алиментов.

Также в законе указано, что индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, исполнителем в установленном Кабинетом Министров Украины порядке.

Новости по теме: Полиция начала отбирать водительские удостоверения у неплательщиков алиментов

"В случае самостоятельного направления взыскателем исполнительного документа непосредственно предприятию, учреждению, организации, физическому лицу - предпринимателю или физическому лицу, указанным в части первой статьи 7 этого Закона, индексация размера алиментов, определенного в твердой денежной сумме, производится, если иное не предусмотрено в исполнительном документе или в договоре между родителями об уплате алиментов на ребенка, согласно Закону Украины "Об индексации денежных доходов населения", - говорится в законе.

Новости по теме: Житель Канады сжег миллион долларов, чтобы не платить алименты детям

Напомним, 1 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3112, который вводит индексацию размера алиментов.