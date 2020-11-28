В Украине на выходных ожидается похолодание и мокрый снег, – Укргидрометцентр
На дорогах западной Украины в воскресенье может образоваться гололедица
В Украине на выходных 28 и 29 ноября ожидаются небольшой дождь и мокрый снег, а температура воздуха днем на западе Украины упадет до 0 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Отмечается, что сегодня, 28 ноября, в большинстве областей Украины пройдет небольшой дождь и мокрый снег. При этом в южной части Украины, а также в Донецкой и Луганской областях осадков не ожидается.
В среднем, температура ночью составит от -2 до +3 градусов по Цельсию, а днем ожидается от 1 до 6 градусов тепла. При этом на юге будет теплее всего – 7-12° выше нуля; а в высокогорье Карпат ожидают 2-7 градусов мороза.
В Киеве сегодня прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью составит от 0 до +2 градусов, а днем – от 2 до 4 градусов выше нуля.
Что касается воскресенья, 29 ноября, то в этот день возможен небольшой дождь и мокрый снег. Холоднее всего будет на западе: днем во Львовской, Волынской, Ровенской и других областях составит от 0 до +2 по Цельсию. Также там местами образуется гололедица на дорогах.
В то же время в южной части Украины (кроме Одесской области), восточных и Днепропетровской областях ночью ожидается 0-5° тепла, а днем – от 4 до 9 градусов выше нуля. Теплее всего будет в Крыму, ведь столбики термометров там поднимутся до +12 градусов.
В Киеве и области предусматриваются небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура ночью составит от -2 до 0 градусов, а днем – от 0 до 2 тепла.
Напомним, недавно народный синоптик Владимир Деркач заявил, что погода в Украине в декабре 2020 года будет удивлять. По его словам, первая декада месяца будет холодной, а в середине декабря ожидается потепление.