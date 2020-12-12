В Украине на выходные прогнозируют гололед и мокрый снег

В субботу и воскресенье в Украине ожидается облачная погода

Мокрый снег Фото из открытых источников

В Украине на выходных, 12 и 13 декабря, синоптики предупредили о небольшом мокрый снег и дождь, а также гололед на дорогах в большинстве регионов страны. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня, 12 декабря, прогнозируется облачная погода, гололед, небольшой мокрый снег и дождь. В то же время в северных областях ночью, а в Крыму – днем осадков не предвидится. В южных, восточных и Днепропетровской областях местами предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с.

Днем температура воздуха прогнозируется около 0 градусов по Цельсию. На Закарпатье и в южной части Украины днем от 0 до 5 градусов тепла.

Прогноз погоды на 12 декабря 2020 года Укргідрометцентр

В Киеве и регионе в субботу ожидается небольшой мокрый снег и дождь, гололед. В столице температура воздуха днем составит от 0 до -2 градусов по Цельсию.

В воскресенье, 13 декабря, синоптики сообщают о сохранении облачной погоды. В северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях возможны небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом и гололед.

Ночью температура воздуха составит от +1 до -4 градусов, а днем прогнозируют от 0 до 5 градусов с отметкой "+". На юге Украины ночью ожидается 1-6 градусов тепла, а днем– +3-+8 тепла. При этом в Крыму и на юге Одесской области будет до +14 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды на 13 декабря 2020 года Укргідрометцентр

13 декабря в северных и центральных областях на дорогах местами образуется гололедица. А в юго-восточных и восточных областях местами порывы ветра будут составлять 15-20 метров в секунду.

В Киеве в ночь на воскресенье осадков не прогнозируется, однако днем возможен дождь с мокрым снегом. Синоптики прогнозируют от +1 до +4 градусов по Цельсию ночью, и от 0 до 5 градусов тепла днем.

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Напомним, недавно в "Укрзализныце" сообщили о возможных задержках в движении поездов из-за ухудшения погодных условий в Украине. Опоздания поездов накануне составляли 1,5 часа.